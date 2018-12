Cocktails Molotov e bombas caseiras apreendidas em zona ocupada por “coletes amarelos”

Vinte e oito cocktails Molotov "prontos para uso" e três bombas caseiras foram apreendidos esta sexta-feira de manhã numa rotunda ocupada por "coletes amarelos" em Montauban, na véspera de uma nova manifestação, anunciaram as autoridades.

O anúncio das apreensões foi feito através de um comunicado conjunto do prefeito de Tarn-et-Garonne e do Ministério Público, que abriu uma investigação por "transporte de substâncias ou produtos explosivos", crime que prevê penas de cadeia até 10 anos.

As autoridades já disseram que temem que a situação se agrave no sábado em Montauban, uma comuna francesa e capital do departamento de Tarn-et-Garonne, no sul da França.

Confrontado com "elementos radicais, facciosos, que tentarão novamente mobilizar-se" na manifestação de sábado, o ministro do Interior francês confirmou que está previsto um dispositivo de segurança "em larga escala", focado em mais "mobilidade" e "capacidade de resposta".

"Dada a informação que temos, tudo indica que elementos radicais, facciosos, tentarão novamente mobilizar-se", disse o ministro numa conferência de imprensa na véspera da quarta semana de protestos.

As autoridades esperam "alguns milhares de pessoas (em Paris), mas entre estas pessoas existem pessoas ultraviolentas", disse o governante, lamentando que estas últimas três semanas (de mobilização) tenham dado origem a um "monstro que escapou dos seus progenitores".

"Agora, é tempo para dar lugar à República, aos nossos valores, ao respeito pelo direito, ao diálogo e reconciliação, à paz e à proteção", exortou.

Christophe Castaner estimou que a mobilização reúna "cerca de 10.000 (pessoas) em toda a França".

"Dez mil pessoas não é um povo, não é a França, é uma pequena minoria", disse ele, sublinhando que essa minoria inclui "pessoas pacíficas e bem-intencionadas", mas "também pessoas que se radicalizaram, (...) que caíram na violência e no ódio, um ódio abalado por conspirações de todos os tipos, e que são exploradas por grupos extremistas que sonham em abalar a República".

O ministro também não excluiu a presença de "militantes estrangeiros violentos", como foi o caso do 1.º de maio.

"Tememos essa mobilização", disse o ministro, acrescentando que "funcionários do Arco do Triunfo disseram ter visto um alemão e um português a invadir o Arco do Triunfo no último sábado.

No total, 89 mil policiais e elementos da guarda serão mobilizados no sábado, em França, incluindo oito mil em Paris, onde uma dúzia de veículos blindados da guarda serão utilizados pela primeira vez na capital.

Esses veículos blindados "não são o exército, não são os tanques, são meios especializados da guarda nacional que permitem 'limpar' as barricadas", disse Christophe Castaner.