Venezuela e Rússia assinam novos acordos por mais de 5,3 mil milhões de euros

A Venezuela e a Rússia assinaram novos acordos por mais de 5,3 mil milhões de euros, para investimentos nas áreas do petróleo e minaria, anunciou nesta quinta-feira o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro. "Estamos garantindo um investimento petrolífero por mais de 5.000 mil milhões de dólares (4,42 mil milhões de euros) e contratos por mais de 1 mil milhões de dólares (884,9 milhões euros) para a exploração de ouro", disse.

Nicolás Maduro falava à televisão estatal venezuelana, em Moscovo, no âmbito de uma visita à Rússia durante a qual se reuniu com o seu homólogo russo Vladimir Putin e com vários empresários locais. Segundo Nicolás Maduro estes acordos dão prioridade aos investimentos na área de produção de petróleo e minaria, assim como a atenção, assistência e reparação de armas na Venezuela. Por outro lado foi ainda acordado o envio, a Venezuela, de 600 mil toneladas de trigo.

A visita, de três dias de Nicolas Maduro à Rússia foi, segundo o próprio "extraordinária", estando previsto para março de 2019 uma reunião da comissão mista Moscovo - Caracas para avaliar novas possibilidades de negócios e passar revista aos acordos existentes.