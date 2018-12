Japão. Cinco fuzileiros navais americanos desaparecidos depois de colisão entre dois aviões

Cinco fuzileiros navais dos EUA estão desaparecidos depois de dois aviões colidirem no ar e se despenharem no mar ao largo da costa do Japão esta quinta-feira.

O Ministério japonês da Defesa informou que as suas forças marítimas encontraram até ao momento dois dos sete fuzileiros navais que seguiam a bordo dos aviões no momento do acidente. Um deles encontrava-se em condições estáveis na estação aérea do corpo de fuzileiros navais em Iwakuni, enquanto o segundo foi encontrado cerca de 10 horas após a colisão e transportado a bordo de um navio militar japonês.

A tutela não deu mais pormenores sobre as condições em que se encontrava o segundo fuzileiro, dizendo apenas que os trabalhos de busca e resgate continuavam.

Acidentes aéreos militares dos EUA preocupam Japão

Segundo a agência Reuters, os acidentes aéreos militares dos EUA, que têm disparado nos últimos anos, são um assunto delicado no Japão, particularmente para os residentes de Okinawa, onde se encontra a maior parte da presença norte-americana no país. Uma série de aterragens de emergência e peças caídas de aviões militares têm levantado preocupações com a segurança na zona.

Em conferência de imprensa, o ministro japonês da Defesa, Takeshi Iwaya, disse que o incidente é “lamentável” mas que o foco no momento está na “busca e resgate”. “O Japão responderá apropriadamente assim que os pormenores do incidente forem descobertos”, acrescentou.

As duas aeronaves tinham partido da estação de Iwakuni e estavam a fazer treinos regulares quando houve um “acidente”, informou o corpo de fuzileiros navais, que não elaborou sobre a natureza do mesmo. Um oficial americano disse, sob anonimato, que ocorreu durante um exercício de reabastecimento.