Um dos sete membros da Marinha norte-americana desaparecidos após colisão de aviões já foi resgatado

Um dos sete membros da Marinha norte-americana desaparecidos depois de uma colisão entre dois aviões no Japão foi resgatado com vida.

Seis membros da Marinha norte-americana destacada no Japão continuam desaparecidos depois de um caça ter colidido no ar com um avião de combustível durante uma manobra de reabastecimento.

As forças militares norte-americanas confirmaram o acidente no Twitter e referem que as buscas pelos seis homens continuam, “no ar e no mar”, ao largo da costa japonesa.

Ambos os aviões caíram no mar a cerca de 300 quilómetros de Iwakuni, no sul do país por volta das 2h00 locais.