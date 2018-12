Supremo de Navarra mantém nove anos de prisão para “La Manada” por crime continuado de abuso sexual

O Supremo Tribunal de Justiça de Navarra decidiu esta quarta-feira manter a pena de nove anos de prisão para os cinco membros do grupo “La Manada” pelo crime continuado de abuso sexual.

A decisão inclui um voto particular de dois magistrados que pediram que os arguidos fossem sentenciados a 14 anos de prisão por agressão sexual.

Em junho, um tribunal de Pamplona decidiu que os membros da autodenominada “La Manada” podiam sair provisoriamente da prisão depois de pagarem uma fiança de 6.000 euros e até que o Supremo Tribunal se pronunciasse definitivamente sobre uma série de recursos apresentados.

Os espanhóis saíram à rua em protesto. A decisão de pôr os cinco jovens em liberdade desencadeou reações de indignação por todo o país. As entidades organizadoras adotaram a frase “Se ‘La Manada’ sai à rua, nós também saímos” como mote.

Os cinco jovens sevilhanos, com idades entre os 27 e os 29 anos, estavam há dois anos em prisão preventiva, tendo sido condenados, a 26 de abril, a nove anos de prisão por um delito de abuso sexual, cometido em grupo, sobre uma jovem de 18 anos durante as festas de São Firmino, de Pamplona, no verão de 2016.

A sentença causou muita controvérsia por não ter aceitado o pedido da acusação para os jovens serem condenados por violação.