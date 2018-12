Luís Brites Pereira: “É preciso mobilizar a Academia para responder a Mandela”

Nelson Mandela passou o testemunho quando fez 90 anos, ao dizer: “Isto agora é para vós”, lembra Luís Brites Pereira. Ao fazê-lo, o líder sul-africano quis que todos assumissem a responsabilidade, independentemente da idade, condição social ou quadrante político.

Deste modo, a Academia, os institutos, os investigadores e os estudantes podem ter um papel ativo, “porque para Mandela a educação era a arma mais poderosa para mudar o mundo”, defende.

Ana Brigida

Qual é o legado que Nelson Mandela deixou para as novas gerações?

É sobretudo o impacto que deixou na sociedade. As novas gerações reveem-se muito em construir uma carreira. Não só em atingir objetivos profissionais, mas também em ter um impacto na sociedade. Isso é é muito forte para eles. Olham para Mandela como alguém que, no seu tempo e nas circunstâncias do país, conseguiu passar do ideal à prática. Essa seria a inspiração e é a razão para termos também convidado para a conferência estudantes, quer portugueses quer sul-africanos, para serem eles a dizer qual é o legado e que reflexo terá na vida deles. Melhor ainda, para ver se conseguem dizer como podem participar nisso.

O que se pretende com esta conferência, Moving the Mandela Legacy Forward?

É uma homenagem a Nelson Mandela. Celebramos os 100 anos de nascimento em 2018 e, nesta quarta-feira, dia 5, passam cinco anos do seu falecimento. Por isso estamos a comemorar o que ele fez enquanto político, estadista, ativista social, pai e cidadão. Mas, ao mesmo tempo estamos a responder ao desafio que nos deixou. Mandela quando fez 90 anos teve o cuidado de dizer: “Isto agora é para vós.” Quis que todos assumissem essa responsabilidade, independentemente da idade, da condição social e até do quadrante político. É um legado que toca a todos.

E em termos de objetivos?

O objetivo da conferência é projetar o legado de Mandela para a Academia. E depois projetá-lo da Academia para a sociedade e para o mundo. E cada pessoa, cada estudante, cada docente, cada cidadão é chamado a aliar a vontade à ação. Projetar, no sentido de que cada um vai ter que arranjar a melhor forma de corresponder ao meio em que está inserido, às necessidades que identifica. E que não se esgotam na pobreza. Quando Mandela olhou para o mundo viu que o conflito e austeridade resultavam essencialmente da injustiça, da pobreza e da exclusão social. E em todos os países há sempre situações de exclusão e injustiça e de pobreza.

Mobilizar a sociedade para ajudar a combater a desigualdade de rendimento?

Se estamos a falar de desenvolvimento económico e de reduzir as desigualdades de rendimento, estamos a falar do papel que a Academia e os institutos de investigação podem ter no desenvolvimento de um país, criando mais oportunidades. É um conceito usado pelas Nações Unidas para definir o índice de desenvolvimento e está focado nas pessoas, na qualidade de vida, nas opções que essas pessoas têm para poder escolher onde educar os filhos, que tipo de emprego e e qualidade de vida querem. O processo de desenvolvimento abrange a vertente económica, social e humana. É essa a visão da ONU.

Por isso a Academia, os institutos, os investigadores e os estudantes podem ter um papel ativo porque para Mandela a educação era a arma mais poderosa para mudar o mundo.

E, hoje, que papel tem a educação?

Continua a ser a arma mais poderosa. Mandela centrou a sua ação governativa também na educação. Estendeu a todos sul-africanos o programa de educação que durante o apartheid estava reservado aos brancos, democratizou-o e levou-o também às áreas rurais, onde havia maior pobreza. Essa é uma visão que inspira a nossa conferência: a educação é uma arma poderosíssima de transformação e de ascensão social. Permite ir ao encontro do desenvolvimento, que é dotar as pessoas e as sociedade de mais oportunidades, para poderem escolher livremente o destino que querem ter.

Ana Brigida

A academia tem também um papel muito importante em termos de ciência e tecnologia?

A ciência e a tecnologia são hoje os grandes motores do desenvolvimento e do progresso económico. As economias crescem quando produzem bens e serviços cada vez mais assentes em tecnologia e inovação. Que vão ao encontro dos que os consumidores precisam.. Mesmo nos países em desenvolvimento, mesmo nas comunidade rurais. Por exemplo, o telemóvel foi um instrumento para alguns agricultores em África chegarem ao mercado e poderem ter mais liberdade de dispor dos seu rendimento através da forma como comercializam os seus produtos agrícolas. Foi uma maneira de revolucionar a comunicação e a mobilidade e, ao mesmo tempo, de possibilitar a agricultores e famílias um outro rendimento e assim melhorar a qualidade de vida.

Nelson Mandela foi um inovador?

Foi. Não só por estender a educação às áreas rurais, mas também fomentou a ciência e tecnologia e à inovação, criando um ministério para esse efeito. Hoje, Portugal e África do Sul também cooperam bastante em projetos comunitários, envolvendo a União Europeia, em prol da ciência e tecnologia. Existe essa coopera entre entre investigadores e universidades e outros agentes portugueses e sul-africanos em diversas áreas que depois têm impacto no desenvolvimento económico e social da África do Sul.

O papel inovador de Mandela foi além da ciência, da educação e da tecnologia?

Do ponto de vista político, a grande inovação que Mandela conseguiu introduzir na África do Sul foi assegurar a transição de um regime de segregação racial (o apartheid) para a democracia. Não o fez sozinho, mas sem o papel que desempenhou dificilmente se teria atingido o objetivo.

E de que modo ele conseguiu essa transição pacífica?

Mandela conseguiu transformar os adversários em aliados. A experiência na prisão, onde esteve 27 anos, foi para ele muito importante. Entrou como lutador pela liberdade, disposto a recorrer à violência, e saiu da prisão um estadista percebendo o valor da cooperação, da reconciliação e da persuasão como instrumentos de ação política. Por isso, inovou nos instrumentos de ação politica percebendo que era através da reconciliação e do compromisso que se ia encontrar solução para as divisões que existiam na África do Sul. Ou seja, enquanto muitos políticos têm a tentação de ir pela via da divisão, Mandela percebeu que, apesar de ser um caminho mais difícil, tinha de ir pelo caminho da união. Essa é a inovação e julgo que a razão de todos nós recordarmos o seu nome, o papel que teve, o seu sacrifício pessoal e familiar: privado de liberdade, da família, de assistir ao funeral da mãe, por exemplo. Tudo isso transformou a sua consciência política.

Mas como é que Mandela transformou os adversários em aliados?

Compreendendo-os, dominado a língua, percebendo os receios, os sonhos e as ambições e também demonstrando que ele não só os percebia como também conseguiria ser parte da solução para os respetivos problemas. No fundo, conseguiu transformar o medo em esperança.

Nessa inovação, podemos incluir o apoio do já Presidente à seleção sul-africana de râguebi, os Springboks, em 1995, um ano depois da primeira eleição democrática e multirracial?

Foi um ato simbólico muito importante. O râguebi era na altura o jogo da minoria branca e em 1995 houve um campeonato mundial realizado na África do Sul ganho pela própria seleção sul-africana. Mandela percebeu que era importante assistir ao jogo, marcar presença e demonstrar que a vitória dos Springboks não era só a vitória de uma minoria, mas que era também a vitória de todos os sul-africanos. Ao fazer isso inovou do ponto de vista do que tinha sido a prática até então em relação ao râguebi e teve grande simbolismo. Foi um gesto surpreendente e que conquistou muita confiança, sobretudo junto daqueles que tinha medo em relação à chegada de Mandela ao poder. Os mais receosos viram que estava ali alguém com valores, que os compreendia, que estava atento e que iria também responder às necessidades que tinham.

DR

Mas o desafio de Mandela não se esgota na Academia?

Mesmo fora da academia, saber estar atento às necessidades e aos problemas dos outros, estar disponível para encontrar soluções reflete muito o espírito que Mandela tinha de Ubuntu, uma espécie de filosofia muito presente na África austral. A ideia é: eu sou porque nós somos. E nenhum ser humano se define autonomamente sem os outros. É a nossa relação com os outros que nos define e a nossa existência sem os outros não faz sentido. Isso implica também termos uma visão de nós próprios. A inclusão, a partilha e a capacidade de cooperar explicam também o legado do Mandela. Em qualquer sociedade podemos ter um olhar sempre mais atento aos outros e passar da indiferença à ação. Porque o bem estar dos outros também é o nosso.

Entrevista publicada na edição do Expresso Diário de 04/12/2018