“Uso marijuana para ficar acordado”, gracejou Duterte. Mas nem todos acharam piada

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, fez esta segunda-feira uma piada sobre o uso de marijuana para se manter acordado em funções oficiais mas, de acordo com o jornal “The New York Times”, nem todos acharam graça.

Numa cerimónia destinada a homenagear diplomatas e funcionários do Departamento de Relações Exteriores, Duterte disse que a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, no acrónimo em inglês) teve uma agenda de reuniões muito cansativa. O chefe de Estado respondia assim às notícias que davam conta que ele tinha falhado eventos na cimeira da ASEAN em Singapura no mês passado por estar a dormir a sesta.

Os encontros começam de manhã cedo e podem durar o dia todo, justificou-se, acrescentando que é preciso preparar as reuniões e ler muita informação. “Não querem que o vosso Presidente pareça ignorante ou soe ignorante. Por isso, tenho de me adiantar na leitura. Não há realmente tempo”, disse.

“É uma atividade assassina. Mas, na minha idade, não estou verdadeiramente incomodado porque uso marijuana para ficar acordado”, continuou, rindo à gargalhada. Mas nem todos acharam graça aos comentários de Duterte, que aconteceram quatro dias depois de um tribunal filipino ter condenado três agentes da polícia a uma pena de até 40 anos de prisão cada um pelo assassínio de um jovem de 17 anos.

Mais de 12 mil pessoas mortas em dois anos por tráfico ou consumo de droga

Foram as primeiras condenações na mortífera guerra contra as drogas. Mais de 12 mil pessoas acusadas de traficar ou consumir droga foram mortas pela polícia ou por milícias não oficiais desde que Duterte assumiu funções, em junho de 2016, dizem grupos de direitos humanos.

O membro da oposição na Câmara dos Representantes Gary Alejano classificou a piada como “insensível”. “Se fazes uma piada sobre uma questão que tem custado a vida de milhares de pessoas na tua guerra, o que é que isso diz? Que também tratas as vidas das pessoas como uma piada”, disse.

O senador Aquilino Pimentel III, aliado político do Presidente, veio logo em seu socorro, contando que Duterte lhe dissera que “nunca consumiu marijuana em toda a sua vida”.

Mais tarde, Duterte esclareceu que se tratava de uma brincadeira, acrescentando: “Eu uso marijuana de plástico”.