Senadores dos EUA sobre caso Khashoggi: “É preciso querer ser cego” para não ver a culpa do príncipe saudita

O príncipe herdeiro saudita é “um tresloucado”. É assim que Lindsey Graham, senador republicano pelo estado da Carolina do Sul, resume a personalidade de Mohammed bin Salman, o homem mais poderoso do reino saudita e que parece cada vez mais perto de ser considerado o principal ‘mandante’ do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na embaixada saudita de Istambul no início de outubro. “Isto não é fumo a sair do cano de uma pistola, é fumo a sair de um serrote. Temos que querer mesmo ser cegos para não vermos o que se passou”, disse Graham numa referência à serra alegadamente utilizada para desmembrar o jornalista.

O Senado norte-americano ouviu esta terça-feira a diretora da CIA, Gina Haspel, sobre o caso Khashoggi e, a julgar pelas análises partilhadas pelos senadores com a imprensa norte-americana, ninguém ficou mais descansado com os esclarecimentos. Pelo contrário: “Todas as provas apontam na direção do príncipe herdeiro”, disse Richard Shelby, republicano pelo Alabama, citado pelo “New York Times”.

Os detalhes sobre a forma como o jornalista saudita, que tinha residência norte-americana, foi assassinado, tornam a história ainda mais macabra. As autoridades turcas revelaram, além de informações por escrito, áudios onde parece ficar explícita a tortura sofrida por Khashoggi. Foi um crime que chocou a comunidade internacional e que provocou alguns soluços diplomáticos à Arábia Saudita. Agora, alguns senadores norte-americanos querem ir mais longe e limitar as ligações dos Estados Unidos ao reino do petróleo.

Apesar das críticas generalizadas - Shelby disse mesmo que esta conduta não seria nunca aceite na América sem punição - os senadores não encontraram ainda uma frente comum com a qual enfrentar o príncipe e o próprio presidente Donald Trump, que ainda não conseguiu dizer publicamente que acredita na sua própria agência de informações quando a CIA já concluiu que houve mesmo mão de Mohammed bin Salman no assassinato.

Na quarta-feira, os senadores votaram a favor (63 para 37) de trazer ao Senado a discussão sobre uma possível redução dos poderes presidenciais na Guerra do Iémen, onde os Estados Unidos se aliaram à Arábia Saudita num dos mais sangrentos conflitos dos últimos anos. A ideia dos senadores é a de cortar a ajuda militar à Arábia Saudita, mas os senadores não estão todos na mesma página e ainda não há um consenso.