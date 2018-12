O que anda o homem mais poderoso do mundo a fazer nos seus périplos?

Xi Jinping, um dos homens mais poderosos do mundo, chega esta terça-feira a Portugal. Vem em visita oficial de dois dias durante os quais terá uma série de encontros ao mais alto nível. Presidência, chefia do Governo e do Parlamento, prevendo-se que os trabalhos encerrem com a assinatura de acordos.

Entretanto, o termo até recentemente pouco usado a Sul pelo qual a geografia “comum” à China e a Portugal é designada já se vulgarizou nos meios de comunicação social. Eurásia. Portugal situa-se na Europa, não há dúvida, mas é a Eurásia que exprime o ponto em que se encontra o movimento que a China está a fazer em direção ao resto do mundo.

Em prol da promoção da iniciativa Cintura e Rota, Pequim vê o território português como parte de um percurso de ligação à Europa, como peça de concretização do prolongamento de uma cintura de expansão económica que vem de Oriente em direção, agora, ao Sul da Europa.

Isto não significa que nas relações entre os dois países tudo seja novidade. Pelo contrário, a presença de investimentos chineses em Portugal não data de hoje e desde a crise financeira de 2008 que a China se tornou um importante “credor de várias nações seriamente endividados da União Europeia”. Grécia, Itália e Portugal, mais propriamente, fizeram privatizações das suas empresas públicas a seguir à crise da dívida, “tornando as suas economias parcialmente dependentes de investidores chineses”, como escrevia há dois dias a revista de assuntos internacionais norte-americana “The National Interest” (TNI), num artigo intitulado “Este é o plano da China para dominar a Europa do Sul”.

No contexto das fricções entre os Estados Unidos e a China na que se convencionou chamar guerra comercial, alguns meios de comunicação social americanos tendem a descrever as digressões diplomáticas daquele que é o Presidente da China com os poderes mais reforçados desde Mao Tsé Tung em tom de “diário das hostilidades”.

Antes de chegar ao G20 na Argentina, Xi Jinping realizou um périplo pela Papua-Nova Guiné, Brunei e Filipinas, uma área do Pacífico considerada fora da zona de influência da China. Para ajudar a suavizar as ondas no Mar do Sul da China provocadas pelas manobras militares dos EUA na região e a crescente hostilidade da guerra comercial com Washington, Pequim aposta de forma mais ousada do que nunca na multiplicação das parcerias, lançando pontes entre os poderes regionais de menor dimensão, mas de situação geográfica estrategicamente vital. Entre os vizinhos conta-se a gigantesca Austrália, que poderá vir a deixar de ser o maior investidor no Pacífico, em vias que está de ser ultrapassada pela China.

Durante o périplo diplomático do mês passado de Xi Jinping naquela região, o primeiro-ministro australiano admitiu: “O mundo está a mudar e é verdade que temos de garantir que as nossas parcerias no Pacífico se fortalecem com o tempo, garantir que não as tomamos por adquiridas e garantir que somos um membro firme e de confiança desta família”, disse Scott Morrison.

Esta declaração surgiu na sequência de a China ter assinado com Vanuatu um acordo no passado mês de abril, em Pequim, com vista à instalação de uma base militar naquele país. O acordo através do qual haverá no futuro forças militares chinesas à porta da Austrália, levou Camberra a aumentar substancialmente o seu investimento em infraestruturas na região, subindo-o em mais de €2 mil milhões, segundo a CNN.

Depois do sucesso da diplomacia chinesa na Europa Central e de Leste, ao virar-se para o Sul da Europa, Xi Jinping tem em mira a Europa Ocidental — leia-se também União Europeia —, e o interesse estratégico que representam os portos a sul para a sua iniciativa Cintura e Rota.

“Politicamente, Pequim espera construir o mesmo tipo de mecanismos de garantia de que o Ocidente tem beneficiado: ligações profundas de comércio, infraestrutura e de investimento oferecem pontos de pressão políticos que permitem garantir a estabilidade e aprofundamento do sistema no seu conjunto”, escreveu na Revista do Expresso o ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus Bruno Maçães.

Quanto aos investimentos da China no Sul da Europa, eles traduzem-se na compra de grandes empresas europeias, escreve a revista “The National Interest”.

Quando Portugal deu início à privatização de algumas das suas empresas públicas, o consórcio público de energia Three Gorges tornou-se acionista das Energias de Portugal SA (EDP), o fornecedor nacional anteriormente detido pelo estado português, de que a China agora se propõe membro maioritário. A TNI lembra ainda outros investimentos chineses em Portugal, como nas Redes Energéticas Nacionais e na Galp Energia. Além da participação na TAP, na Fidelidade, em hospitais, imobiliário e meios de comunicação social.

A aquisição de 67% do Pireu, o maior porto grego, e os investimentos em Itália estabelecem a China como um grande operador no Mediterrâneo. E a revista “TNI” pergunta: “Estas atividades económicas traduzem-se em influência política nestes países?”