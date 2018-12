Michelle Obama admite ter “síndrome de impostor”

Michelle Obama reconheceu que ainda não acredita totalmente em si mesma. Numa aparição numa escola londrina para alunos desvaforecidos e numa sessão pública onde foi entrevistada por uma famosa escritora africana - o grande Royal Festival Hall esgotou para a ouvir - a ex-primeira dama dos Estados Unidos sugeriu que no fundo de si mesma ainda tem dúvidas sobre se existem realmente motivos para a levarem a sério.

"Ainda tenho um pequeno sindrome de impostor, nunca desaparece", disse ela na escola Elizabeth Garrett Anderson, onde mais de 90 por cento dos alunos são negros, ou pertencem a outras minorias, e um quinto são filhos de refugiados.

"É tipo, 'estão mesmo a ouvir-me?' Nunca desaparecer esse sentimento de não saber se o mundo me deve levar a sério. Sou apenas Michelle Robinson, a menina do sul de Chicago que andou na escola pública", explicou Obama.

O mesmo pensamento foi repetido no Royal Festival, durante a conversa com a autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Ambas as sessões tiveram lugar no contexto da tournée para promover o seu livro de memórias agora publicado, que vendeu milhões de exemplares em apenas duas semanas.

Obama explicou que decidiu partilhar as suas inseguranças porque sabe que toda a gente as tem. "Se dou às pessoas esperança, há uma responsabilidade".