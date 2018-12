Menino de 9 anos convence cidade a revogar proibição de lutas com bolas de neve

Um menino de nove anos convenceu os responsáveis políticos de uma pequena cidade do Colorado a revogarem a proibição de combates com bolas de neve. Severance, que tem uma população de 3 mil habitantes e fica a norte de Denver, mantinha nos seus livros uma curiosa lei que incluia as bolas de neve na categoria dos mísseis, portanto das armas proibidas.

Dane Best descobriu a insólita proibição quando um dia visitou a Câmara Municipal, acompanhado pela mãe. Na realidade, ela não impedia as crianças de atirarem bolas de neve; algumas usavam mesmo isso para provocar os polícias. Mas lei é lei, e Dane, com o apoio da família e de outras pessoas, achou que era tempo de mudar a situação. Com esse objetivo, lançou uma campanha.

O clímax ocorreu agora, numa sessão pública com governantes e residentes na câmara, onde Dane explicou: "As crianças de Severance querem a oportunidade de ter uma luta com bolas de neve como o resto do mundo. A lei foi criada há muitos anos. Hoje as crianças precisam de uma razão para brincar fora de casa".

A votação unânime a favor da proposta mostrou quão persuasivo foi Dane. A sua vitória encorajou-o e em breve serão feitas tentativas para mudar outros regulamentos igualmente absurdos em vigor na cidade.

Para já, Dane sabe quem vai ser o primeiro alvo de uma bola de neve atirada por ele: o seu irmão de quatro anos. Para marcar a ocasião e ativar plenamente o novo regime legal, ele e Dane receberam bolas de neve das mãos do presidente da câmara.