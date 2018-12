May enfrenta moção de “desrespeito pelo Parlamento” por não revelar documentos sobre impacto do Brexit

O governo conservador de Theresa May está envolto numa tempestade constitucional, depois de todos os outros partidos representados no Parlamento terem decidido acusar o executivo britânico de estar “em desrespeito do Parlamento”. Isto por se ter recusado a partilhar com os deputados todas as análises legais sobre o possível impacto do Brexit.

O presidente do Parlamento, John Bercow, decidiu esta segunda-feira apoiar esta movimentação da oposição, dizendo que existe “espaço para a discussão” sobre se o governo está ou não a desrespeitar o Parlamento e por isso, esta terça-feira os deputados deverão discutir se o caso segue ou não para o Comité de Ética.

Unidos contra May, os membros do Partido Trabalhista juntaram-se aos Liberais Democratas, ao SNP (Partido Nacional da Escócia), ao UDP (unionistas irlandeses), ao Plaid Cymru do País de Gales e aos verdes na tentativa de pressionar May a libertar toda a informação na sua posse sobre as possíveis consequências do Brexit – obrigatoriedade à qual estava vinculada por um voto anterior do Parlamento para que esses documentos fossem conhecidos depois de produzidos.

O procurador geral, Geoffrey Cox, já tinha publicado um resumo da sua leitura sobre os potenciais obstáculos legais que poderiam surgir por causa do Brexit e respondeu a perguntas sobre o texto. Cox disse também que não seria “do interesse nacional” publicar todas as suas conclusões porque quebraria a antiga convenção de manter secretos os conselhos e as análises que os magistrados enviam aos ministros. Os deputados, por outro lado, argumentam que sem terem conhecimento de todos os possíveis problemas deste acordo é-lhes impossível exercer o voto de uma forma justa.

Em causa está, principalmente, a questão da fronteira irlandesa, o tal “travão” que efetivamente significa que o Reino Unido continuará por tempo indeterminado ligado à união aduaneira vigente na Europa e, assim, impedido de realizar os seus próprios acordos comerciais.

A iniciativa partiu do Partido Trabalhista que, através do seu “ministro-sombra” para o Brexit, Keir Starmer, fez saber ao que vinha: "É para nós óbvio – e, acreditamos, também para a maioria da Câmara dos Comuns – que a informação hoje divulgada não constitui a totalidade dos conselhos legais oferecidos pelo procurador-geral ao gabinete de ministros. Por isso pedimos que considere estender à Câmara a oportunidade de debater e considerar esta matéria como suficiente para dar início a um procedimento de desrespeito pelo Parlamento”, lê-se na carta enviada a John Bercow pelos seis partidos da posição.

Se o debate de terça-feira levar a um voto no sentido de acusar os ministros de desrespeito pelo Parlamento, a discussão sobre o acordo de saída que May conseguiu com Bruxelas pode ficar seriamente ensombrado – e não menos ensombradas as hipóteses de que a primeira-ministra consiga aprová-lo já que pelos menos 10 dos deputados que concordam com esta espécie de “moção de censura ministerial” são os mesmos 10 deputados (unionistas) que lhe conferem maioria parlamentar. O “voto de todos os votos”, para aprovar ou não acordo em si, está agendado para dia 11 de dezembro.

O que é “estar em desrespeito” do Parlamento?

É fazer qualquer coisa que “obstrua ou impeça o Parlamento de realizar as suas funções, ou os deputados e/ou os seus funcionários de conduzirem o seu trabalho”, como explica a página de promoção da transparência do funcionamento das instituições britânicas “They Work For You”. Mentir no Parlamento, falsificar documentos, libertar informação confidencial, ameaçar ou tentar subornar deputados são tudo exemplos de possíveis situações em que o suspeito estaria potencialmente em desrespeito do Parlamento.

Se o presidente ds Câmara aceitar a “queixa”, então o Comité de Ética tem de conduzir uma investigação à acusação e o Parlamento tem o poder de punir todos os que sejam considerados culpados por este organismo de desrespeito. As punições podem resultar em suspensão das funções ou mesmo em expulsão permanente.

Esta é, porém, uma ferramenta usada muito raramente. Em 2016, Justin Tomlinson, um conservador, foi suspenso dois dias por ter revelado à comunicação social o conteúdo de um relatório que ainda não estava concluído.