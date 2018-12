Israel lança “operação para expor e neutralizar” túneis alegadamente escavados pelo Hezbollah

Autoridades israelitas lançaram esta terça-feira o que apelidam de “operação para expor e neutralizar” túneis entre o Líbano e Israel, alegadamente escavados pelo grupo armado Hezbollah. A operação foi anunciada pelos militares israelitas via Twitter.

O tenente-coronel Jonathan Conricus disse à agência Reuters que a operação só aconteceria no lado israelita da fronteira e que não iria estender-se ao Líbano. “Vemos as atividades do Hezbollah como uma violação flagrante e grosseira da autoridade israelita”, acrescentou.

O porta-voz militar israelita, Avichay Adraee, acusou o Governo libanês de ser responsável pela construção dos túneis, dizendo que eles põem em risco os cidadãos do Líbano. No entanto, o portal de notícias online Tayyar noticiou que o exército israelita estava a escavar áreas opostas às aldeias libanesas de Kfarkela e Adaisseh, na fronteira sul.

Operação para desviar as atenções de novas acusações de corrupção?

Na noite passada, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajou até Bruxelas inesperadamente para se encontrar com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e informa-lo sobre a operação que arrancou na manhã desta terça-feira.

Muitos analistas relacionam a operação com as novas acusações de corrupção de que Netanyahu foi alvo, argumentando que se destina a desviar as atenções dos mais recentes problemas com a justiça.

No domingo, a polícia disse que a sua investigação tinha estabelecido uma base suficiente de provas para acusar o primeiro-ministro e a sua esposa, Sara, de aceitação de suborno, fraude e quebra de confiança.

O caso está relacionado com a gigante das telecomunicações do país, Bezeq. Pessoas próximas de Netanyahu terão promovido regulamentações no valor de centenas de milhões de dólares para a empresa em troca de uma cobertura positiva do primeiro-ministro no “site” de notícias subsidiário da Bezeq, o Walla.