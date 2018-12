Governo de May está oficialmente “em desrespeito” pelo Parlamento. É a primeira vez na História que tal acontece

Já houve ministros e deputados suspensos por estarem “em desrespeito” pelo Parlamento, mas nunca um corpo de ministros inteiro fora punido desta forma. Esta terça-feira a maioria dos deputados da Câmara dos Comuns britânica (311 contra 293) decidiu dar uma espécie de “sapatada coletiva” aos ministros de Theresa May por não terem revelado, na íntegra, todos os relatórios e conselhos legais que receberam por parte do procurador-geral sobre os possíveis impactos da saída da UE.

No seguimento dessa votação, que declara oficialmente o Governo como estando “em desrespeito” (“in contempt”, em inglês) pelo Parlamento. É que a omissão dos documentos, considerou a maioria, impede o voto esclarecido dos deputados sobre o acordo alcançado entre May e Bruxelas, marcado para o próximo dia 11, terça-feira. O Governo já prometeu revelar todas as páginas da análise legal ao Brexit escrita por Geoffrey Cox.

Deputados reivindicam poder

Os desenvolvimentos não param por aqui. Os deputados também votaram para dar a si mesmos mais poder caso o acordo de May para o Brexit não passe no Parlamento. O antigo procurador-geral Dominic Grieve (do Partido Conservador, como May) propôs uma emenda que veio a ser aprovada por 321 votos contra 299. Tal significa que 26 deputados conservadores votaram para que May perca a oportunidade de continuar a negociar se o seu acordo for vetado pelo Parlamento.

O procurador-geral Cox já tinha publicado um resumo da sua leitura sobre os potenciais obstáculos jurídicos que poderiam surgir por causa do Brexit e respondeu a perguntas dos deputados sobre o texto. Disse, também, que não seria “do interesse nacional” publicar todas as suas conclusões, porque isso quebraria a antiga convenção de manter secretos os conselhos e análises que os magistrados enviam aos ministros. Já os deputados argumentaram que, sem terem conhecimento de todos os possíveis problemas deste acordo, é-lhes impossível exercer o voto de uma forma totalmente esclarecida.

O Partido Trabalhista exigiu, também esta terça-feira, que a análise jurídica seja publicada antes do “voto dos votos”, ou seja, o voto sobre o acordo final que a primeira-ministra britânica conseguiu com os negociadores de Bruxelas. A líder da maioria conservadora, Andrea Leadsom, disse que o Executivo “responderá” esta quarta-feira.

O presidente da Câmara dos Comuns, que aceitou a moção dos seis partidos da oposição para “castigar” o Governo, disse que seria “inimaginável” pedir aos deputados que votassem o acordo final sem conhecer a informação do procurador-geral.

O “crachá da vergonha”

Keir Starmer, o ministro-sombra do Partido Trabalhista para o Brexit, disse que este voto era como “um crachá de vergonha” para o Governo e que tem um “enorme peso político e constitucional”.

“Nunca antes na Câmara dos Comuns os ministros de um Governo foram considerados como estando em desrespeito pelo Parlamento. É bastante lamentável que o Governo tenha deixado as coisas chegar a este ponto, mas o conselho de ministros não deixou à oposição outra opção que não a de dar início a estes procedimentos”, afirmou Starmer.

O responsável trabalhista pelo Brexit disse, ainda, que o Executivo “perdeu o respeito da Câmara” e que a primeira-ministra “não pode continuar a empurrar o Parlamento para longe” nem a “evitar o escrutínio” das suas ações.