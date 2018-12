EUA. Jovem morto pela polícia foi atingido três vezes pelas costas. Mas não era ele o culpado

Emantic Bradford Jr., conhecido como EJ, foi morto pela polícia a 22 de novembro, Dia de Ação de Graças, num centro comercial do Alabama, nos EUA. As autoridades identificaram-no como o atirador responsável pela morte de um jovem de 18 anos e uma rapariga de 12. No entanto, admitiram mais tarde que estavam enganados e prenderam um outro homem, Erron Brown, que se entregou à polícia.

De acordo com uma autópsia pedida pela família, EJ, de 21 anos, foi baleado três vezes pelas costas, sendo atingido na cabeça, no pescoço e na anca na Riverchase Galleria em Hoover, Alabama.

O advogado que representa a família de EJ, Benjamin Crump, disse que, com base nos resultados da autópsia, o agente da polícia “devia ser acusado de um crime”. “Não há nada que justifique ele atirar sobre o EJ quando este se está a afastar”, acrescentou.

Lei estadual permite porte de armas em público, centro comercial proíbe-o

O agente responsável foi colocado em licença administrativa e está em curso uma investigação. As autoridades deram poucas informações sobre o caso e têm-se recusado a mostrar as imagens do incidente.

O presidente da Câmara de Hoover, Frank Brocato, e o chefe da polícia, Nicklaus Derzis, disseram esta segunda-feira, numa declaração conjunta, que a divulgação dessas provas poderia “colocar em risco a integridade” da investigação.

Na altura do tiroteio, EJ trazia consigo uma arma, para a qual tinha uma autorização. A polícia disse que ele “aumentou a sensação de ameaça” ao pegar na sua arma após os disparos no centro comercial.

De acordo com a lei de armas do Alabama, não é ilegal ter uma arma em público, mas a Riverchase Galleria proíbe armas de fogo nas suas instalações.