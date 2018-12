Chefe da CIA vai informar Congresso dos EUA sobre assassínio de Jamal Khashoggi

A chefe da CIA, Gina Haspel, vai esta terça-feira informar o Congresso norte-americano sobre o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi, autoexilado nos Estados Unidos. A líder da agência não esteve presente na comunicação da semana passada dos secretários de Estado e da Defesa, provocando críticas de alguns congressistas.

Khashoggi foi morto no consulado saudita em Istambul em outubro. Segundo os media americanos, a CIA concluiu que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, terá ordenado a morte. O reino acusou 11 pessoas mas negou o envolvimento do príncipe. A CIA terá provas de que Salman trocou mensagens com o antigo conselheiro Saud al-Qahtani, que alegadamente supervisionou o assassínio.

Na semana passada, os secretários de Estado, Mike Pompeo, e da Defesa, James Mattis, disseram aos senadores que não há provas diretas do envolvimento do príncipe herdeiro. A posição está em linha com as declarações do Presidente Donald Trump, que afirmou que as descobertas da CIA não eram conclusivas.

A 20 de novembro, Trump disse: “Pode dar-se o caso de o príncipe herdeiro ter tido conhecimento deste evento trágico — talvez ele tenha tido, talvez não”.

De acordo com os media americanos, Gina Haspel também não gostou de ver as descobertas da CIA divulgadas na imprensa. A agência não fez ainda qualquer comentário sobre a comunicação desta terça-feira no Congresso.

“Como é que eles descobriram?” “Deve ter havido uma fuga de informação”

Nos últimos dias, têm surgido novas informações que voltam a ligar o príncipe herdeiro à morte do jornalista saudita.

Nas mais de 400 mensagens de WhatsApp que Khashoggi trocou com o ativista turco Omar Abdulaziz, exilado no Canadá, durante mais de um ano, e a que a CNN teve acesso, o jornalista descreve Mohammed bin Salman como um “monstro” e como um “Pac-Man”, em referência à personagem do jogo eletrónico com o mesmo nome que tem a forma de uma bola amarela e uma boca gigante que engole tudo o que se atravessa no seu caminho.

A CNN diz que as mensagens trocadas, e que incluem gravações de voz, fotos e vídeos, mostram um homem “profundamente preocupado com um comportamento que julgava advir da petulância do jovem príncipe”.

Em agosto, Omar Abdulaziz tinha a certeza de que alguém intercetara as mensagens e disse-o ao amigo. “Como é que eles descobriram?”, perguntou Khashoggi. “Deve ter havido uma fuga de informação”, respondeu o ativista.

Dois meses mais tarde, chegavam as primeiras notícias do desaparecimento do jornalista saudita depois de ter entrado no consulado saudita em Istambul, onde se dirigira para solicitar os documentos necessários para se poder casar com a sua noiva turca.