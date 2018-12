Tribunal holandês rejeita pedido de cidadão que queria mudar de idade

O tribunal de Arnhem, no leste da Holanda, rejeitou esta segunda-feira o pedido de um cidadão para alterar a sua data de nascimento no bilhete de identidade.

Num documento divulgado pelo “Guardian”, o tribunal holandês alegou que a legislação do país prevê direitos e obrigações com base na idade, “tal como o direito de votar e a obrigatoriedade de frequentar a escola”. “Se este pedido fosse atendido, essas condições deixariam de fazer sentido”, declarou o juiz.

“Ratelband tem a liberdade de se sentir 20 anos mais jovem do que a sua idade real e agir de acordo com isso. Mas alterar a sua data de nascimento faria com que 20 anos de registos desaparecessem – registos de nascimentos, mortes e casamentos. Isso teria uma série de implicações legais e sociais indesejáveis”, acrescentou.

Em causa está um pedido de Emile Ratelband, um mental coach holandês, de 69 anos, que queria reduzir em duas décadas a sua data de nascimento no documento de identificação por considerar que a idade constitui um “fator discriminatório”, prejudicando as oportunidades que tem em termos de trabalho e vida amorosa, nomeadamente em sites de recrutamento e apps para encontros.

“Se já podemos, hoje em dia, mudar de nome e de género, porque é que não podemos também mudar de idade?”, questionou na altura Emile Ratelband em entrevista à BBC.

O mental coach alega que a sua idade real não corresponde à sua idade física e mental, considerando-se cerca de 20 anos mais jovem.