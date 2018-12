“Que Deus nos ajude”, pediu Khashoggi. Mas já era demasiado tarde: as mensagens no WhatsApp tinham sido apanhadas

A dado momento, o jornalista saudita Jamal Khashoggi percebeu que alguma coisa não estava bem e pediu a Deus que os ajudasse - a si e ao ativista turco Omar Abdulaziz, exilado no Canadá e com quem vinha trocando mensagens no Whatsapp a criticar abertamente o príncipe herdeiro saudita. Mas aí já era demasiado tarde. “Que Deus nos ajude”, implorou então Khashoggi, depois de ter percebido que o regime saudita havia intercetado as mensagens que os dois trocaram. Dois meses depois, o jornalista era assassinado e esquartejado no consulado de Riade em Istambul, na Turquia. Uma investigação da CIA concluiu que foi o príncipe saudita quem ordenou a sua morte.

Jamal Khashoggi evitava a crítica cáustica nos artigos de opinião que escrevia para o “Washington Post” desde que se exilara nos EUA no ano passado, fugindo de acontecimentos que tomava por inevitáveis: captura, interrogatórios, tortura, mais interrogatórios e mais tortura, muita tortura, e finalmente a sua morte. Nas mensagens que trocava com Omar Abdulaziz no Whatsapp, a sua atitude era outra, porém. Não havia ali comedimento e não havia porque o jornalista saudita acreditava que a rede social era protegida por muros de betão.

Nas mais de 400 mensagens trocadas com o amigo ativista durante mais de um ano, e às quais a CNN teve acesso, Khashoggi descreve Mohammed bin Salman - ali referido simplesmente pelas iniciais do seu nome, MBS - como um “monstro” e como um “pac-man”, em referência a uma personagem de um jogo eletrónico com o mesmo nome que tem a forma de uma bola amarela e uma boca gigante que engole tudo o que se atravessa no seu caminho. Era precisamente assim que Khashoggi via o príncipe herdeiro. Diz a “CNN” que as mensagens trocadas, e que incluem gravações de voz, fotos e vídeos, mostram um homem “profundamente preocupado com comportamento que julgava advirem da petulância do jovem príncipe”.

“Não há lógica na tirania”

Numa delas, Khashoggi escreveu: “As detenções são injustificáveis e não têm lógica, mas também nunca houve qualquer lógica na tirania. Ele adora recorrer à força e à opressão, e sente necessidade de o mostrar. É como um ‘pac-man’, um monstro que quantas mais vítimas devora mais quer devorar. Nem sequer ficaria surpreendido se a opressão chegasse até àqueles que o aplaudem e depois a outros e a outros e assim por diante.” Na mesma sequência de mensagens, Omar Abdulaziz pergunta ao jornalista se Mohammed bin Salman irá manifestar alguma misericórdia quando se tornar rei, ao que Khashoggi responde: “Isso seria o mais lógico, mas já não acredita que a lógica me ajude a descortinar a mente do homem”.

A resposta parece a de um conformado, de alguém cujos dias encarrilaram e vão seguindo sem abanões, mas não era esse o caso, como se viria a perceber nas mensagens seguintes. Entre outubro de 2017 e agosto de 2018, Khashoggi e Omar Abdulaziz engendram um plano para criar uma espécie de exército virtual, designado “cyber bees” (ou abelhas cibernautas, em português), para atrair os jovens sauditas e incentivá-los a regressar a casa, transformando-os em peças fundamentais de um resistência em ascensão, de forma a desmascarar a propaganda do Estado nas redes sociais.

A ideia vinha de trás, de discussões antigas a respeito da criação de um site para documentar os abusos de direitos humanos na Arábia Saudita e da produção de vídeos sobre o tema. “Não temos um parlamento. Só temos o Twitter”, afirmou Omar Abdulaziz numa entrevista à CNN já depois de ter sido noticiado que o governo acedera às referidas mensagens. “O Twitter é a arma mais forte do governo, que a usa para divulgar o que lhe convém. Nós sentíamo-nos atacados há muito tempo, sentíamo-nos insultados e ameaçados, e por isso percebemos que tínhamos de fazer alguma coisa”. O plano dos dois, que seria, segundo os próprios, financiado por financiadores ricos que não estivessem no radar das autoridades, incluía ainda o envio de cartões para telemóvel estrangeiros para que os dissidentes de regresso a casa não fossem capturados.

A primeira suspeita de que mensagens foram intercetadas

Em agosto deste ano, chegou o primeiro sinal. Omar Abdulaziz tinha a certeza de que alguém intercetara as mensagens e disse-o ao amigo: “Como é que eles descobriram?”, perguntou Khashoggi. “Deve ter havido uma fuga de informação”, respondeu o ativista. Dois meses mais tarde, em outubro, chegavam as primeiras notícias do desaparecimento do jornalista saudita, depois de ter entrado no consulado saudita em Istambul, onde se dirigira para solicitar documentos de que precisava para se poder casar com a sua noiva turca.

Depois de várias revelações e de outras tantas confissões e omissões, a Arábia Saudita finalmente admitiu a morte do jornalista e houve uma razia de demissões. O príncipe saudita negou o seu envolvimento no homicídio, os EUA, França e Canadá impuseram sanções contra indivíduos suspeitos e a Alemanha suspendeu a venda de armas para o reino. As responsabilidades continuam, no entanto, por apurar e na semana passada a Human Rights Watch pediu à Argentina que usasse uma cláusula da sua Constituição para investigar o papel do príncipe herdeiro saudita na morte de Jamal Khashoggi.

“A culpa está a matar-me”

Também Omar Abdulaziz quer apurar responsabilidades, mas noutro sentido. No domingo, interpôs uma ação judicial à empresa israelita que criou o software que acredita ter sido usado para aceder às mensagens. “Lamento ter de dizer isto, mas acho que foi o acesso às mensagens que trocámos que precipitou a sua morte. A culpa está a matar-me”, afirmou na entrevista já aqui citada. Não se trata de uma suspeita. Na verdade, foram os investigadores do conhecido Citizen Lab, da Universidade de Toronto, que chegaram à conclusão que o seu telemóvel tinha sido invadido por “spywares” (programas automáticos que recolhem informações sobre o utilizador de determinado dispositivo eletrónico) de categoria militar.

Segundo Bill Marczak, um dos investigadores, o software foi criado pela empresa israelita NSO Group e instalado a pedido do Governo da Arábia Saudita. Pelo menos dois outros dissidentes foram alvo do mesmo ataque - uma ativista chamada Yahya Assiri e um funcionário que chegou a trabalhar para a Amnistia Internacional na Arábia Saudita -, segundo o investigador.

Para Omar Abdulaziz e os seus advogados é tudo muito claro. A NSO desrespeitou todas as leis internacionais ao vender o seu software a regimes opressivos, sabendo que poderia vir a ser usado para violar os direitos humanos. Assim, a empresa israelita “deve ser responsabilizada de modo a proteger a vida dos dissidentes políticos, jornalistas e ativistas dos direitos humanos”, afirmou uma das suas advogadas, Alla Mahajna, citada pela CNN.

A empresa em causa já se defendeu, referindo em comunicado que a sua tecnologia ajuda os governos a combater o crime e tem sido verificada e licenciada pelo Governo israelita. “Os nossos produtos têm ajudado diversos governos a prevenir atentados, a pôr fim ao tráfico de droga e ao tráfico sexual, e a ajudar a salvar vítimas de sequestros.” Quando há “suspeitas de uso indevido do software”, continua a empresa, “investigamos e adotamos as medidas necessárias, incluindo a suspensão dos contratos”.

Omar Abdulaziz, que pediu asilo no Canadá depois de se tornar abertamente crítico do regime, em 2014, tendo-lhe sido atribuído um visto de residência permanente três anos depois, partilhava do mesmo descontentamento em relação ao príncipe saudita.

Jamal Khashoggi e Omar Abdulaziz, que pediu asilo no Canadá depois de se tornar abertamente crítico do regime, em 2014, tendo-lhe sido atribuído um visto de residência permanente três anos depois, já estava sob o radar das autoridades. À CNN, contou que foi solicitada a sua presença num encontro em Montreal com dois funcionários do Governo saudita. Em segredo, gravou as várias conversas que os três foram tendo durante cinco dias, num total de 10 horas de gravações.

Também a isso a CNN teve acesso e conta que os dois funcionários tinham viajado para o Canadá a pedido do príncipe herdeiro, que há muito tempo que vinha acompanhado as publicações de Abdulaziz nas redes sociais e pretendia oferecer-lhe um trabalho. Se estivesse interessado, só tinha de se dirigir à embaixada saudita no Canadá para recolher alguns documentos. Khashoggi recomendou-lhe que não o fizesse, que se encontrasse seja com que diplomatas sauditas fosse em “espaços abertos”. A 2 de outubro, o jornalista saudita fez precisamente o oposto e foi também nesse dia que acedeu ao Whatsapp pela última vez.