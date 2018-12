Ministro da Economia francês defende baixa de impostos para responder a “coletes amarelos”

O ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, defendeu esta segunda-feira que o Governo deve "acelerar a baixa dos impostos", mas também dos "gastos públicos" para responder ao movimento de "coletes amarelos", evocando uma crise com "raízes profundas".

"Face a esta crise, precisamos de acelerar a descida dos impostos, mas para isso precisamos acelerar a baixa nos gastos públicos e estamos determinados a embarcar nesse caminho", disse o ministro após uma reunião, em Bercy, com representantes de organizações profissionais.

"Menos gastos públicos, menos impostos e quanto mais cedo melhor, porque medimos pelo padrão dessa crise social, democrática, a impaciência de milhões de franceses", sublinhou.

Segundo Le Maire, o movimento dos "coletes amarelos" é o resultado de uma "crise democrática" com "raízes profundas".

"Esta crise é antes de mais o resultado de desavenças territoriais que têm vindo a piorar há anos", por causa de "escolhas económicas" que "por três décadas não nos permitiram desenvolver empregos para todos", "corrigir os nossos problemas", "reorientar a nossa indústria" e "engajar-nos no caminho de uma economia livre de carbono", acrescentou o ministro.

Segundo Bruno Le Maire, "pagamos hoje essas escolhas, pagamos a um preço alto".

"É seguindo estas raízes que poderemos encontrar respostas adequadas", prosseguiu o ministro, descrevendo "uma dinâmica implacável e devastadora para a França".

O fim de semana ficou marcado em França por violentos protestos do movimento dos "coletes amarelos", sobretudo por desacatos em Paris e por atos de vandalismo no Arco do Triunfo.

O monumento, que é símbolo emblemático de Paris e da própria França, foi pintado, o seu museu saqueado e uma estátua partida, à margem dos protestos.

Os últimos dados sobre sábado indicam que 136 mil pessoas se juntaram à mobilização dos "coletes amarelos" e que houve 263 feridos.

Durante a noite, um condutor morreu em Arles (sudeste de França) depois de embater num veículo pesado numa fila de trânsito provocada por uma coluna de 'coletes amarelos'.

Este acidente aumentou para três o número de mortes relacionadas com os protestos iniciados há três semanas por pessoas que envergam coletes amarelos florescentes.

O porta-voz do Governo, Benjamin Griveaux, não quis adiantar esta segunda-feira de manhã qualquer informação sobre se o Governo vai ceder ao que desde o início foi a primeira reivindicação dos coletes amarelos': anular o aumento de impostos sobre os combustíveis (gasolina e especialmente diesel), agendado para 1 de janeiro.

"Não tomamos as decisões antes" das reuniões com os representantes desse movimento e das partes, já que "vamos recebê-las para conversar", disse Griveaux hoje de manhã, em entrevista à emissora "France Inter".

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, iniciou esta segunda-feira uma ronda de reuniões para receber os chefes dos partidos políticos e procurar uma saída para a crise dos "coletes amarelos".

O movimento de "coletes amarelos" nasceu espontaneamente num sinal de protesto contra a taxação de combustíveis em França.

As ações de contestação estão a causar grande embaraço ao Governo francês, tendo corrido mundo as imagens dos violentos confrontos entre manifestantes vestindo coletes amarelos e a polícia, no sábado, na emblemática avenida dos Campos Elíseos, em Paris.

As reivindicações dos coletes amarelos não mudaram, mesmo depois de o Presidente Emmanuel Macron se ter dirigido à nação na passada terça-feira.

A grande carga de impostos, perda do poder de compra e desilusão geral com o Governo são as queixas mais comuns entre quem se está a manifestar nas ruas do país.