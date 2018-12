Médico que criou os primeiros bebés geneticamente modificados está desaparecido

He Jiankui, o cientista que diz ter criado os primeiros bebés geneticamente modificados, esteve numa conferência em Hong Kong, na semana passada. Desde então, ninguém sabe dele. Ao longo do fim de semana, vários meios de comunicação chineses deram conta do desaparecimento de Jiankui, chegando mesmo a ser noticiado que este havia sido detido pela polícia – uma informação agora negada pela Universidade de Ciência e Tecnologia da China, onde o cientista trabalha.

“Neste momento, nenhuma informação é precisa, apenas a dos canais oficiais”, referiu um porta-voz daquela instituição de ensino superior, citada pelo “South China Morning Post”. “Não podemos responder a nenhuma questão sobre o assunto neste momento, mas se tivermos alguma informação, vamos divulgá-la através dos canais oficiais.”

Segundo os meios de comunicação chineses, Jiankui teria sido detido após a participação na conferência e, desde a passada quarta-feira, estaria a ser mantido em casa pelas autoridades. Entretanto, teria regressado à cidade de Shenzhen, por intervenção do diretor da universidade.

Após ter anunciado que conseguiu criar os primeiros bebés geneticamente manipulados do mundo – duas gémeas cujo ADN foi modificado para que sejam resistentes ao vírus do HIV ao longo de toda a vida –, todas investigações de Jiankui foram suspensas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da China, que defendeu depois que todos os envolvidos iam ser punidos.

“A experiência violou as leis e regulações da China”, disse o vice-ministro para a Ciência e Tecnologia, Xu Nanping. Atualmente, He Jiankui está a ser investigado pelo Governo.

Jiankui estudou nas universidades de Rice e Stanford nos Estados Unidos antes de regressar à terra-natal para abrir um laboratório na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, em Shenzhen, onde também tem duas empresas de genética.