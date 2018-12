“É um fraco e não é uma pessoa muito inteligente”: Trump dispara contra ex-advogado que admitiu mentir ao Congresso

Donald Trump não está nada satisfeito com as últimas atitudes de Michael Cohen, um homem que já foi um dos seus mais próximos confidentes. O antigo advogado do presidente dos Estados Unidos está na posse de muita informação que pode ser danosa para Trump e tenciona continuar a partilhá-la com as autoridades, na tentativa de se tentar esquivar a uma pesada pena por vários tipos de fraude.

Esta segunda-feira, através de uma publicação no Twitter, Donald Trump disse que Cohen devia ser condenado “total e completamente” e que não devia poder usufruir de qualquer tipo de atenuante legal por estar a ajudar Robert Mueller na investigação que está a ser conduzida pelo procurador especial no sentido de averiguar se existiu ou não conluio entre russos próximos do Kremlin e a equipa de campanha de Trump nas presidenciais de 2016.

“Quer dizer, uma pessoa pode fazer todas as coisas horríveis que ele fez e que não têm nada que ver com os Trump, fraudes, empréstimos danosos, etc, etc, e não servir uma pena longa de prisão? Ele inventa histórias para conseguir um acordo ainda melhor do que aquele que já tem e consegue assim escapar-se sem problemas?”, escreveu Trump no Twitter sobre o caso de Cohen.

Cohen admitiu na semana passada ter mentido ao Congresso dizendo que Trump não mantinha quaisquer ligações, comerciais ou financeiras, com a Rússia durante as primárias republicanas. Isto apesar de, pelo menos até junho de 2016, Cohen ter continuado a informar a família Trump sobre o progresso das negociações para a construção de uma nova “Trump Tower” em Moscovo. Foi isso mesmo que agora confessou às autoridades. Segundo o seu advogado, Cohen vai continuar a contar tudo o que sabe sobre os negócios de Trump.

Antes de embarcar para a Argentina, para participar na cimeira do G20, Trump disse que Cohen “é fraco” e que “não é uma pessoa muito inteligente”, acrescentando que, mesmo que o que o seu ex-advogado diz fosse verdade, isso em nada o prejudicaria: “A situação é a seguinte: mesmo que ele estivesse certo, isso não teria qualquer interesse porque eu, na altura da campanha, podia fazer o que quisesse. Eu continuei à frente dos meus negócios e de muitas outras coisas durante a campanha”, disse Trump aos jornalistas.