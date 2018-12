Conferência da ONU sobre alterações climáticas arranca em cidade polaca de exploração de carvão

Participantes de todo o mundo abriram este domingo a conferência anual das Nações Unidas sobre alterações climáticas na cidade polaca de Katowice, construída em torno da exploração do carvão, amplamente visto como o principal culpado do aquecimento global.

A cimeira de duas semanas da ONU acontece três anos depois do acordo histórico de Paris, que definiu o objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 2ºC, lembra a Associated Press. Segundo a agência, apesar de o Governo polaco garantir que Katowice se está a transformar numa cidade verde, eram visíveis as colunas de fumo lançadas pelas chaminés das fábricas, enquanto os locais de monitorização mostravam elevados níveis de poluição atmosférica.

A Polónia, que preside à cimeira, planeia usar o evento de abertura oficial desta segunda-feira para pedir uma “transição justa” para as indústrias de combustíveis fósseis, que enfrentam cortes e encerramentos nos esforços para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Ativistas ambientais já expressaram a sua preocupação com a declaração, não-vinculativa, argumentando que poderá ser citada como justificação para não se investir em fontes de energia renováveis. Alguns também questionam por que motivo empresas de carvão estão entre os patrocinadores do encontro.

“O secretário-geral da ONU está a contar connosco. Não há plano B”

O vice-ministro polaco do Ambiente, Michal Kurtyka, que preside à conferência, pediu aos emissários de quase 200 países que usem o tempo até 14 de dezembro para fazerem progressos no cumprimento do acordo de Paris de 2015.

“Estamos aqui para capacitar o mundo a agir em conjunto sobre as alterações climáticas”, disse. Com novas reuniões no próximo ano destinadas a trabalhar a partir do que ficar decidido em Katowice, o vice-ministro instou todos os países a “mostrarem criatividade e flexibilidade”. “O secretário-geral das Nações Unidas está a contar connosco. Não há plano B”, acrescentou.

O encontro, conhecido como COP24, recebeu um impulso no fim da semana passado, quando a cimeira do G20 reafirmou o seu compromisso com o acordo de Paris. O único obstáculo continuam a ser os Estados Unidos, que, sob a presidência de Donald Trump, já anunciaram a retirada do acordo.