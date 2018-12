China vai “reduzir e eliminar” tarifas sobre automóveis que importa dos EUA, diz Trump

A China vai “reduzir e eliminar” as tarifas aduaneiras sobre os automóveis que importa dos EUA, anunciou o Presidente Donald Trump na noite de domingo, um dia depois da trégua de três meses alcançada com o Presidente chinês, Xi Jinping, na disputa comercial entre os dois países.

Trump escreveu no Twitter: “A China concordou em reduzir e eliminar as tarifas sobre os carros que chegam [ao país] vindos dos Estados Unidos. Atualmente, a tarifa é de 40%.”

Com a disputa comercial aberta com Washington, Pequim tinha feito subir as tarifas em 25% para os modelos fabricados nos EUA, elevando o total para 40%.

Depois de se encontrarem na cimeira do G20 em Buenos Aires, os dois dirigentes anunciaram uma pausa na escalada de tarifas, sem, no entanto, darem muitos detalhes.

No regresso da Argentina, Trump classificou o compromisso alcançado com Pequim como “um acordo incrível”, não explicando que tarifas seriam afetadas.

O Presidente dos EUA está a considerar um aumento das taxas sobre os veículos importados da União Europeia, um parceiro comercial que Trump acredita ter uma relação injusta com os Estados Unidos.