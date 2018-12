China quer casamentos mais modestos e que respeitem o “pensamento de Xi Jinping”

O governo chinês está preocupado com a forma como os casamentos estão a ser celebrados no país - cada vez mais sumptuosos e excessivos, considera - e apelou a uma reforma neste sector.

O objetivo é o de pôr fim a “práticas vulgares de casamento”, que são vistas como o reflexo do “culto desenfreado do dinheiro” e incluem presentes demasiado caros, cerimónias luxuosas e ‘dotes’ pagos pelo noivo à família da futura muher cada vez mais altos.

De acordo com o Ministério dos Direitos Civis, os casamentos devem refletir melhor” os valores e objetivos do país, traduzindo o “pensamento de Xi Jinping”, a ideologia política do Presidente.

Em causa está, particularmente, o modelo dos casamentos rurais, zonas onde poderá mesmo a vir a ser imposta uma espécie de manual de etiqueta, que estabeleça o padrão recomendável.

Resultado de décadas de controle populacional que deixaram a China com cerca de 30 milhões de homens a mais do que mulheres - por causa da preferência por meninos - a falta de mulheres elegíveis fez disparar o valor das noivas, lembra o jornal “The Guardian”. Este é frequentemente dezenas de vezes superior aos rendimentos anuais dos que os pagam, com as famílias delas a exigirem não apenas dinheiro, mas jóias, carros ou casas.

Aos poucos, as medidas para controlar os exageros começam a ser comuns. Em Da'anliu, uma vila agrícola na província de Hubei, onde a maioria dos moradores ganha cerca de 20.000 yuans (perto de 2500 euros) por ano, os preços da noiva chegaram a ultrapassar 200.000 yuans (26.500 euros), o que levou as autoridades, em agosto, a impor o limite de 20.000 yuan. Quem pagar mais arrisca uma acusação por tráfico humano.

No ano passado, o condado de Taiqian, na província de Henan, divulgou um conjunto de restrições, limitando também o número de convidados a 200 pessoas e o valor dos presentes de casamentos a não mais de 60.000 yuans (cerca de 7500 euros). Segundo as regras, as famílias não podem assumir dívidas para pagar o casamento.