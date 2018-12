Casal perde anel de noivado em Times Square. Mas o Twitter deu uma ajuda

Polícia de Nova Iorque resolve enigma de anel de noivado. A jóia foi recuperada no metro e o casal localizado no Reino Unido graças ao Twitter

Para assinalar o 10º aniversário de namoro, um casal britânico resolveu viajar até Nova Iorque. John Drennan e Daniella Anthony planearam em conjunto a viagem até à Big Apple, mas a namorada mal desconfiava que o companheiro tinha uma surpresa para si reservada.

Durante dois dias, o namorado passeou com um anel de noivado no bolso. À espera do momento certo para o pedido de casamento. Foi quando estavam a passear pelo Central Park, que John Drennan ganhou coragem para a pergunta. “Era o momento certo. Havia folhas de outono em todo o lado e poucas pessoas”, explicou o noivo à BBC.

A noiva não hesitou em aceitar o anel para selar o compromisso, mas nem tudo correu como o esperado. “Eu tentei dizer ao John que o anel era muito grande, mas ele insistiu para que eu o usasse”, afirmou Daniella.

John limitou-se a responder que estava tudo bem. “Eu estava tão feliz em finalmente poder chamá-la de minha noiva depois de tanto tempo. Não liguei ao resto.”

Duas horas depois, o casal deslocou-se para a Times Square e foi no metro que aconteceu o pior – a noiva deixou cair o anel na grade de ventilação da estação. Durante largos minutos, ambos procuraram insistentemente pelo objeto com a ajuda de algumas pessoas – momento que foi capturado pelas câmaras de videovigilância.

O vídeo foi partilhado no Twitter pelo departamento da polícia de Nova Iorque no sábado, tornando-se rapidamente viral. O objetivo era localizar o casal. Depois de recuperada e limpa, a jóia foi fotografada pela polícia e essa imagem foi também divulgada no Twitter.

Pouco depois de chegarem ao Reino Unido, os noivos foram questionados por um amigo se eram eles que tinham perdido um anel de noivado no metro da Times Square. “Nós não podíamos acreditar, realmente pensámos que nunca mais recuperaríamos o anel. Não usamos o Twitter – não tínhamos a menor ideia do que estava a acontecer. Mas estamos tão felizes”, disseram os noivos à BBC, agradecendo à polícia de Nova Iorque e a todos os utilizadores do Twitter que partilharam o vídeo. “Obrigada, Twitter. Caso fechado”, lê-se num último post sobre o caso.