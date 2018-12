A história de uma “história de amor” com Portugal (e o Novo Banco à mistura)

Ninguém pode dizer que Robert Sherman teve uma relação meramente fria e profissional com o país onde foi embaixador entre 2014 e 2017. Os seus vídeos entusiásticos a favor da nossa seleção durante o Euro 2016, onde surgia envolto numa bandeira portuguesa, sugerem uma dimensão emocional que ultrapassa o mero nível das relações públicas. As raízes longínquas disso estarão na sua infância em Boston, quando convivia diariamente com filhos de emigrantes portugueses.

Começa nessa época a história que Sherman conta em "Dez Milhões e Um" (ed. Actual), o seu livro sobre Portugal que é oficialmente lançado esta segunda-feira no Museu Nacional de Arte Antiga. "É uma história de amor", resume Sherman. Os seus amigos e vizinhos portugueses de há 50 anos na pequena cidade de Brockton (Massachusetts) eram, tal como ele, filhos de emigrantes de primeira geração, e Sherman, cujos pais eram judeus da Ucrânia, sentia uma conexão especial com eles.

Essas amizades não se prolongariam pela vida fora, mas a memória delas sim. Décadas mais tarde, esse advogado muito bem sucedido de Boston, após desempenhar um papel importante na angarição de fundos para a campanha de Barack Obama, recebeu a oferta de um posto de embaixador, e, entre diversos países que podia ter escolhido, escolheu o que escolheu. Segundo conta no livro, "(Obama) perguntou-me em qual, de todos os países do mundo, eu mais gostaria de prestar serviço como embaixador. Nem hesitei: Portugal!".

Mesmo para alguém que não era diplomata de carreira, a sua atitude aqui fugiu ao convencional. Começando com a estratégia original que escolheu na sua primeira grande tarefa no nosso país – para promover o TTIP, o acordo internacional de comércio entre os EUA e a UE, aprendeu a andar de mota, Sherman comprou uma Harley-Davidson e percorreu Portugal de alto a baixo - ele foi sempre um embaixador muito mais próximo do que o habitual. Isso não o livrou de em 2017 sofrer a experiência típica de um funcionário de alto nível na era de Trump: ver-se subitamente despedido.

Assim que o novo Presidente assumiu o cargo, mandou embora todos os embaixadores nomeados pela administração anterior. Em condições normais, explica Sherman, espera-se uns meses para assegurar uma transição suave e permitir, por exemplo, que as crianças que estão na escola terminem o ano. Desta vez não foi assim. Os efeitos imediatos não foram dramáticos, admite ele.

"Uma embaixada está concebida para funcionar mesmo sem o embaixador, mas há algo que se perde, pois o embaixador é o representante pessoal do presidente", diz, reconhecendo que Trump tinha todo o direito de fazer o que fez. Quanto a comentar o Presidente americano, ele resiste, por respeito ao atual embaixador.

Turismo e microsatélites nos Açores

Sherman lamenta não ter podido dar seguimento a uma variedade de assuntos que tinha em mãos. No caso do mais visível de todos, o dossiê das Lajes, as coisas felizmente já estavam resolvidas.

Após uma fase em que a comunicação entre as partes não se mostrou fácil (Sherman atribui responsabilidades ao estilo agressivo do presidente do governo regional, Vasco Cordeiro, embora admitindo o direito que ele tinha a defender os interesses da sua região, e a própria inabilidade americana em comunicar os fundamentos de uma decisão que só aos EUA competia tomar: a da redistribuição dos seus recursos militares pelo mundo), conseguiu-se que cada funcionário português recebesse uma indemnização de um mês por cada ano de trabalho.

É o sistema português, "mas não necessariamente o americano", nota Sherman, manifestando satisfação por os portugueses que trabalhavam na embaixada terem passado sem problemas para o sistema social português. "Evitou-se o risco de desemprego maciço na região", conclui. "Garantiu-se que pessoas que dedicaram a vida a servir o exército americano receberam o respeito a que tinham direito".

Além da situação pessoal dos funcionários, havia preocupação com os efeitos negativos sobre a economia da ilha. Também aí foram tomadas medidas, que parecem ter produzido algum resultado. "O turismo, certamente, aumentou", diz Sherman.

"Criou-se um voo direto da Delta Airlines para Ponta Delgada. A nível da tecnologia, há oportunidades para fazer mais no lançamento de microsatélites. O MIT acaba de relançar a sua colaboração com as universidades americanas. Fala-se de utilizar os Açores para estudar as alterações climáticas. Há muitas discussões em curso, e não apenas entre os Estados Unidos e o Governo português. Tenta-se que haja um esforço internacional."

Que Sherman mantenha um grau de envolvimento em muitos desses projetos - esteve cá para o anúncio sobre o MIT, por exemplo - mostra que ele está longe de ter quebrado os laços estabelecidos com Portugal. A manifestação mais visível desses laços, neste momento, é o facto de integrar o Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco. Proposto pelo Lone Star, o fundo americano que adquiriu o banco, Sherman teve de ser aprovado pelo Governo português e pelo Banco Central Europeu, mas enfatiza que é independente: "A minha lealdade é com o Novo Banco".

Novo Banco, novo rigor

Enquanto advogado, a sua especialidade era 'compliance', e foram justamente falhas nessa área que levaram à ruína do BES. Como presidente do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco, explica Sherman, tem a responsabilidade de garantir que a atribuição de créditos se faz segundo critérios rigorosos e não conforme a relação que esta ou aquela empresa ou entidade têm com o banco. "Temos de cumprir as regras portuguesas e europeias, e também de tornar o banco uma conduta importante para pequenas e médias empresas, que são clientes tradicionais dele. Não é um processo que vá acontecer imediatamente. Levará uns anos a dar completamente a volta ao banco, mas temos esse compromisso."

Existe igualmente uma componente cultural, acrescenta. "O Banco é proprietário de muitas obras de arte valiosas, livros, moedas, fotografias, que estavam fechadas atrás da porta. São parte da história portuguesa, e devemos partilhá-las com os portugueses. Estamos a torná-las disponíveis através de universidades, museus e outras instituições". Já houve um evento no Museu dos Coches, obras foram exibidas noutros museus, e há uma coleção de fotografia na Universidade Nova.

Também a coleção de moedas, que inclui exemplares das antigas colónias, vai ser aberta aos investigadores. Um observador normal acharia lógico que as coleções do BES fossem vendidas para ajudar a pagar as dívidas, mas pelos vistos isso não aconteceu.

"A resposta é não", diz Sherman. "Quando se vende uma coleção de arte, perde-se controlo sobre o destino das obras. Não será necessariamente possível mantê-las em Portugal. Isto é tão importante para a história deste país que quisemos assegurar que as obras ficam cá."

Harley, só em Portugal

Se a nível formal o Novo Banco, que traz Sherman a Portugal todos os meses, é a sua principal atividade cá, a nível informal há outras coisas. Incluindo a atividade que ele descobriu aqui, algo improvável na atual fase da sua vida, e que o ajudou a criar um elo com os portugueses.

"Em abril deste ano, fizemos um passeio de mota em apoio às vítimas de violência doméstica, para angariar dinheiro para a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima). Cerca de trezentas pessoas participaram, todas com camisolas a dizer não à violência doméstica. E há dois meses, convidaram-me em Setúbal para participar no evento que eles têm no outono", diz. "Andámos para cima e para baixo na Serra da Arrábida e a seguir tivemos uma festa maravilhosa em frente ao oceano."

Uma curiosidade: tem algum contacto com a Harley-Davidson nos Estados Unidos? "Não", responde com um sorriso. "As minhas relações com a Harley passam por Portugal. Que melhor forma de um antigo embaixador manter uma conexão com uma empresa americana icónica do que através dos portugueses?"