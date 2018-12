Choque eleitoral na Andaluzia: direita pode governar pela primeira vez... graças à extrema-direita

“Acabaram 40 anos de hegemonia”, sentenciou na noite deste domingo o candidato do Partido Popular (PP, centro-direita) a presidente do governo regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno. Antevê o fim do período de quase quatro décadas em que o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, social-democrata, vencedor das eleições) liderou os destinos da região, a única entre as 17 do país onde nunca houve alternância.

Moreno ficou em segundo lugar no escrutínio, com 20,8% dos votos e 26 deputados. Perdeu 5% e 33 lugares em relação às últimas eleições, ha´três anos, mas ainda assim o resultado pode bastar para governar. No seu discurso, dirigiu-se “a todas as forças que querem a mudança” para propor um pacto de governo. Os estudos de opinião não vaticinavam uma maioria de direita.

É que a esquerda perdeu, no seu conjunto, a maioria no parlamento andaluz. Com 28%, o PSOE caiu de 47 para 33 deputados e a aliança Adiante Andaluzia (encabeçada pelo Podemos, da esquerda populista) desceu de 20 para 17. Ficam abaixo dos 55 assentos, o limiar da maioria absoluta. Para tal pode ter contribuído o crescimento da abstenção, de 36 para 41%.

Direitas há muitas

Do lado oposto do espectro, o Cidadãos (C’s, centro-direita, 18,3%) cresce de 9 para 21 assentos e, sobretudo, o partido de extrema-direita Vox (11%, quando há três anos obtivera 0,8%) entra em cena com 12 deputados. Resta saber se o PP aceitará o indispensável apoio do Vox para governar. Nem Moreno nem o cabeça de lista do C’s, Juan Marín, rejeitaram para já o sustento da extrema-direita. “A mudança chegou à Andaluzia e chegou pela porta grande”, sentenciou Marín.

Susana Díaz, líder do PSOE e presidente da região desde 2013, reconheceu o mau resultado “apesar de ter ganho em sete das oito províncias andaluzas”. Caso a esquerda somasse maioria, continuaria com alta probabilidade a governar. No entanto, seria um pacto difícil entre os socialistas e a extrema-esquerda, já que Díaz pertence à ala do PSOE que desconfia de acordos com o Podemos. Em 2016 foi das principais contestatárias internas que levaram à demissão de Sánchez, forçando o partido a viabilizar o Governo minoritário de Rajoy. O atual primeiro-ministro teve desforra no partido (2017) e no país (2018).

Esta noite a ainda presidente andaluza declarou-se disposta a dialogar com todos os partidos que defendem a Constituição e quis responsabilizar PP e Cidadãos: “Sabendo que a extrema-direita entra [no parlamento], lanço um apelo às forças constitucionalistas. Demonstremo-lo travando a extrema-direita na Andaluzia”. É a primeira vez que o Vox elege deputados regionais em Espanha.

“Somos de extrema... necessidade”, garantiu Francisco Serrano, que liderou a lista do Vox, a qual conseguiu representação por todas as províncias andaluzas. “Somos um partido regenerador, não o que dizem por aí”, disse este juiz, muitas vezes criticado por posições homofóbicas ou a desvalorizar a violência doméstica. “Presidente! Presidente! Adeus, Susanita”, cantavam os seus apoiantes. Serrano insistiu, porém, em que não era ainda o momento para discutir acordos de governo.

Ecos nacionais

As eleições na maior comunidade autónoma terão impacto nacional, sobretudo pelo desaire sofrido pelo partido que governa Espanha. A Andaluzia é um viveiro eleitoral histórico do PSOE e Díaz uma das suas figuras cimeiras (disputou a liderança nacional do partido, no ano passado, contra o atual primeiro-ministro Pedro Sánchez).

Apesar dessa rivalidade, Sánchez envolveu-se na campanha, esperando que a vitória do PSOE servisse de reforço ao seu Executivo, formado em junho após derrubar Mariano Rajoy (PP) através de moção de censura. Os socialistas têm apenas 84 dos 350 deputados no Congresso e dependem de alianças variáveis com a extrema-esquerda e os nacionalistas catalães e bascos. Fundado em 2006 para combater o separatismo na Catalunha, o C’s tem horror a tais companhias.

Ao avaliar os resultados de hoje o líder nacional do partido, Albert Rivera, afirmou desejar “expulsar o PSOE” da Junta da Andaluzia (governo regional), como primeiro passo para acabar com o “parêntesis negativo” que considera ser a passagem de Sánchez pelo Executivo. O partido de Rivera foi dos poucos a votar contra a moção de censura a Rajoy, há seis meses. Díaz chegou a governar a Andaluzia, após as regionais de 2015, com apoio do C’s, mas esse pacto rompeu-se, levando à antecipação para este domingo de uma ida às urnas inicialmente prevista para 2019.

O PP, maior partido da oposição em Espanha, vê na hipótese de governar a maior região (oito milhões de habitantes) um trampolim para “regressars quanto antes ao Governo em Espanha”, segundo o líder, Pablo Casado. “Pedro Sánchez que convoque eleições”, desafiou. Sobre o facto de um dos parceiros aritmeticamente necessários para chegar ao poder na Andaluzia ser uma formação de extrema-direita, Rivera e Casado não disseram uma palavra.