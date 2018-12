Receio de escalada no estreito de Kerch

Quando o Presidente dos Estados Unidos anunciou na rede social Twitter, na quinta-feira, que não iria encontrar-se com Vladimir Putin durante a cimeira do G20 (este fim de semana em Buenos Aires) até que a Rússia resolva o seu conflito com a Ucrânia por causa do estreito de Kerch, a televisão estatal russa viu nisso uma manobra para desviar as atenções dos problemas políticos domésticos de Donald Trump.

As tensões sobre a passagem marítima entre a Crimeia e o leste da Ucrânia, reclamada por Moscovo e Kiev, tem vindo a aumentar ao longo do ano e atingiu o auge a 25 de novembro, que resultou na instauração da lei marcial em dez regiões ucranianas e em novo conflito nas relações com a Rússia, já tensas desde 2014, com potencial para envolver a NATO. Kiev proíbe a entrada no país de homens russos dos 16 aos 60 anos.

