O comentário de Miguel Monjardino: "A atual geografia da Europa deve muito a George H.W. Bush"

Miguel Monjardino, especialista em política americana e colaborador do Expresso, destaca a experiência militar e política do ex-Presidente americano, que esteve sempre mais atento à política externa do que à interna

Com George W. Bush morre também uma época."Acontece num momento de transição política. Bush foi um republicano moderado e internacionalista. Esta ala do partido é agora minoritária", diz o especialista em política americana Miguel Monjardino. E para Europa é importante lembrar que a atual geografia deve muito ao ex-Presidente americano.

"Teve um papel essencial, juntamente com a sua administração, na negociação do final da Guerra Fria e no entendimento geográfico que permitiu a reunificação da Alemanha, o que se pensava que era difícil na altura. A Europa que temos hoje deve muito ao talento diplomático da administração de George W. Bush", frisa Miguel Monjardino.

Foi um Presidente mais de política externa do que de política interna, daí que não tenha percebdio o país em 1992 e tenha acabado por perder as eleições para Bill Clinton. "Era um homem que sabia muito de História e era muito respeitado pelos seus pares. Chega à Presidência com uma longa carreira política e militar. Com uma enorme experiência militar na II Guerra Mundial e depois teve uma longa carreira política que lhe permitiu chegar à Casa Branca com capital de conhecimento e experiência que, hoje em dia, começa a ser anormal", destaca o também colunista do Expresso.

Presidente numa altura em que apesar das divergências a América estava aberta à negociação política, George W. Bush "teve um enorme respeito pelo Congresso, ao qual várias vezes pediu autorização para as suas acções."

A intervenção militar no Iraque - após a invasão do Kuwait - foi feita "com enorme paciência e talento na construção, na ONU, de uma coligação". A forma como o conflito decorreu, rápida e com poucas baixas no lado americano, revolucionou a forma de os EUA fazerem guerra e reforçou o seu poder. "Confirma a ideia de enorme supremacia militar dos EUA e levou à construção de uma rede de bases no Golfo Pérsico, símbolo da influência na geoplítica."

George H.W. Bush morre também numa altura em que muda a relação dos EUA com a China. "Fez uma aposta forte na China, isso vê-se na sua reação ao Massacre de Tiananmen. Essa relação também está a mudar.

No plano pessoal, é ainda importante destacar o seu casamento com Barbara Bush. "Ela foi sempre formidável. O seu longo e feliz casamento foi sempre uma parceria entre iguais." Miguel Monjardino lembra ainda o cartão que Bush deixou a Clinton, que o derrotou, sem ter um pingo de rancor. "Mostra a sua cortesia e sentido de Estado."