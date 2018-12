Morreu o ex-Presidente dos EUA George H.W. Bush

Morreu na sexta-feira à noite George Herbert Walker Bush, 41.º Presidente dos Estados Unidos da América (1989-1993), anunciou um porta-voz da família Bush. O político, pai do também ex-Presidente George W. Bush, tinha 94 anos e estava na sua casa de Houston, no Texas.

O republicano liderou os Estados Unidos no final da Guerra Fria, tendo o seu mandato de quatro anos ficado marcado pela primeira Guerra do Iraque, na sequência da invasão do Kuwait por este país, a mando do ditador Saddam Hussein. Eleito para suceder a Ronald Reagan em 1988, seria derrotado pelo democrata Bill Clinton quanto tentou a reeleição, em 1992.

Nascido no Estado de Massachusetts a 12 de junho de 1924, George H.W. Bush foi congressista, embaixador na China e diretor dos serviços de informações dos Estados Unidos. Veterano da II Guerra Mundial, Bush foi vice-presidente de Reagan durante os seus dois mandatos (1981-89). Tem o recorde de longevidade entre os 45 presidentes americanos, seguido por James Carter, agora o mais velho antigo líder dos Estados Unidos, também com 94 anos.

Sucessores elogiam legado

Bush partilhava com o segundo Presidente, John Adams, a particularidade de ter visto um filho ascender ao mesmo cargo. George W. Bush — cuja eleição em 2000 fez o mundo passar a incluir as iniciais do meio no nome porque o pai era conhecido — sublinhou o “altíssimo caráter” do progenitor, a quem considera “o melhor pai que um filho ou filha poderiam pedir”. Adams liderou o país entre 1797 e 1801; o filho John Quincy Adams foi o sexto no cargo, entre 1825 e 1829.

O atual ocupante da Casa Branca reagiu à notícia elogiando a “liderança imperturbável” de Bush. “Através da sua autenticidade essencial, presença de espírito desarmante e compromisso inabalável com a fé, a família e o país, o Presidente Bush inspirou gerações de compatriotas americanos a prestar serviço público”, afirmou Donald Trump num comunicado conjunto com a sua mulher, Melania. O casal está em Buenos Aires devido à reunião do G20.

Também o antecessor de Trump, Barack Obama (que foi Presidente a seguir a Bush filho), destacou a dedicação de Bush, sublinhando a sua “noção de que o serviço público é um chamamento nobre e alegre”. Obama e a sua mulher, Michelle, recordaram que Bush “alargou a promessa da América a novos imigrantes e pessoas com incapacidades” e “reduziu o flagelo das armas nucleares”, além de ter gerido com “mão estável e diplomática” o período do final do século XX em que a União Soviética se desmembrou e “revoluções democráticas floresceram na Europa de Este”. Só assim foi possível, diz o 44.º Presidente dos EUA, “terminar a Guerra Fria sem disparar um tiro”.

“Nunca parou de servir”, afirmaram Bill e Hillary Clinton. O homem que arrebatou a Casa Branca a George H.W. Bush lembrou o tempo em que, após deixarem o poder, ambos colaboraram no apoio às vítimas do furacão Katrina, no Estado da Luisiana, em 2005. “A sua liderança notável e o seu enorme coração estiveram sempre patentes.”

Herói de guerra

Bush era filho do banqueiro senador Prescott Bush e de Dorothy Walker. Em criança, conhecido em casa como “Poppy”, mudou-se com os pais para o Connecticut. Frequentou um liceu de Massachusetts onde se envolveu na vida académica, no jornal da escola e nas equipas de basebol e futebol.

A ida para a faculdade seria adiada pelo ataque japonês a Pearl Harbor, no Havai, a 7 de dezembro de 1941, que ditou a entrada dos Estados Unidos na II Guerra Mundial. Aos 18 anos o jovem Bush — a quem os companheiros chamavam “Skin” (Pele) por ser muito magro — alistou-se na Marinha, tendo combatido os nipónicos em batalhas no Oceano Pacífico.

Ainda durante o serviço militar casou com Barbara Pierce, sua mulher durante 73 anos, falecida há meses. Tiveram seis filhos: George, Robin (que morreu na infância), Jeb (que concorreu sem êxito às eleições primárias de 2016), Neil, Marvin e Dorothy. O neto George P. Bush, filho de Jeb, também está envolvido na política, tendo sido eleito comissário do Registo Predial texano em 2014.