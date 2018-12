Marcelo lembra "bravura" e "solidez de caráter" de Bush

"George Bush demonstrou respeito e admiração pelo povo português, bem como conhecimento da História de Portugal, país que considerava ser um aliado próximo e amigo dos EUA", disse Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República (PR), Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do antigo Presidente norte-americano George Bush, lembrando a "bravura" e a "solidez de carácter" do antigo oficial da marinha.

Numa mensagem de condolências enviada à família do antigo Presidente dos EUA e disponível na página eletrónica da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa "lembrou a bravura do antigo oficial da Marinha e também a solidez de caráter do antigo Presidente norte-americano, que se traduziu numa maneira determinada de fazer política, sem nunca perder o respeito por quem defendia ideias diferentes".

Em relação a Portugal, sublinhou que enquanto Presidente, "George Bush demonstrou respeito e admiração pelo povo português, bem como conhecimento da História de Portugal, país que considerava ser um aliado próximo e amigo dos EUA".