Irredutíveis gauleses contra Presidente “insensível às pessoas”

Milhares de polícias mobilizados e milhares de manifestantes são esperados, hoje, em zonas centrais e turísticas da capital francesa. Paris vive mais um sábado de alta tensão, o terceiro consecutivo, depois dos violentos confrontos e incêndios de há uma semana e de terem sido erguidas numerosas barricadas na principal sala de visitas da cidade, na Avenida dos Campos Elísios e em redor do Arco do Triunfo.

Duas semanas após ter nascido, via internet, com bloqueio de estradas e pontos económicos estratégicos em todo o país, o inédito movimento dos ‘coletes amarelos’ continua a ser apoiado por cerca de dois terços da população francesa (segundo sondagens) e coloca Emmanuel Macron e o Governo em grandes dificuldades.

Para continuar a ler, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)