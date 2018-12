Irão lembra George H. W. Bush como alguém que desejava a queda da República Islâmica

O Irão noticiou hoje a morte do antigo Presidente George H. W. Bush na televisão estatal do país, descrevendo-o como mais um dos chefes de Estado norte-americanos que "desejavam ver o colapso da República Islâmica"

A televisão estatal iraniana, na manhã deste sábado, anunciou a morte de Bush citando as agências de notícias internacionais. O Irão sempre manteve Bush sob suspeição, apesar do seu discurso de que "boa vontade gera boa vontade".

Um dos últimos atos de Bush como Presidente foi perdoar o ex-secretário de Defesa Caspar Weinberger, e outros altos funcionários, pelo seu papel no escândalo Irão-Contras. O Irão-Contras foi um escândalo político nos Estados Unidos revelado pelos meios de comunicação em novembro de 1986, durante o segundo mandato do Presidente Ronald Reagan.

Figuras-chave da agência de informação dos Estados Unidos (EUA) facilitaram o tráfico de armas para o Irão, que estava sujeito a um embargo internacional de armamento, para assegurar a libertação de reféns norte-americanos e para financiar os rebeldes nicaraguenses (anticomunistas, conhecidos como 'contras').

Já o Kuwait, ofereceu as suas condolências pela morte do ex-Presidente norte-americano, que liderou a Guerra do Golfo de 1991, que libertou a pequena nação petrolífera da invasão do Iraque. O emir do Kuwait, o xeque Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, enviou as suas condolências ao filho de Bush, o também ex-Presidente George W. Bush.

O xeque Al-Sabah também enviou as suas condolências ao atual Presidente norte-americano, Donald Trump. Segundo a agência KUNA, o xeque Al-Sabah destacou os esforços de Bush para "criar uma nova ordem internacional baseada na justiça e igualdade entre as nações". O xeque Sabah também disse que Bush nunca "esqueceu o povo do Kuwait e permanecerá em sua memória".

George H. W. Bush, o herói da Segunda Guerra Mundial e Presidente dos Estados Unidos durante o colapso da União Soviética e nos meses finais da Guerra Fria, morreu na sexta-feira à noite em Houston, aos 94 anos.