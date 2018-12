Coletes amarelos já provocam distúrbios nas ruas de Paris

Incidentes entre polícias e manifestantes eclodiram cedo, nesta manhã de sábado

Desde as 8h40 (7h40 em Lisboa) na zona alta dos Campos Elísios, junto ao Arco de Triunfo, as forças policiais, muito presentes nas ruas de capital francesa responderam com gases lacrimogéneos quando algumas centenas de "coletes amarelos" tentaram forçar uma barreira de segurança para entrarem na célebre avenida sem se identificarem nem serem revistados.

Desde essa hora, foram disparadas várias bombas lacrimogéneas e a polícia continuava a tentar dispersar os manifestantes às 9h30 locais.

Em Paris, as principais manifestalçóes contra o aumento dos preços dos carburantes e pelo aumento poder de compra estão marcadas para mais tarde este sábado. Foi surpreendente que os primeiros incidentes se tenham verificado logo de manhã quando apenas estavam perto do Arco do Triunfo apenas algumas centenas de "coletes amarelos", muito deles visivelmente radicais.

Neste sábado decorrem igualmente outras manifestações noutras localidades de França e outras maniofestações estão marcadas para outros bairros de Paris.