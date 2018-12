Cimeira do G20 marcada pela tensão China vs EUA

As relações entre a China e os EUA estão a mudar e isso deverá ser a marca principal da cimeira do G20 que se realiza este fim de semana em Buenos Aires, capital da Argentina. "Nos últimos 40 anos, as relações entre os dois países convergiram a nível económico, financeiro e tecnológico. E isso está a acabar em 2018", frisa Miguel Monjardino, especialista em política americana.

A nível estrutural vive-se um momento de encruzilhada em que é a dúvida é perceber se é possível "uma negociação de acordo que permita um começo de negociação séria sobre questões comerciais". Para o analista político, o problema é que a visão sobre a China mudou não só na Casa Branca, mas também ao nível das grandes empresas americanas e europeias.

Mas na cimeira de Buenos Aires há outro assunto importante e que não está sob o olhar da imprensa: o petróleo. "Os EUA são a principal potência a nível energético. As consequências desta cimeria terão impacto na próxima reunião da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo)", explica.