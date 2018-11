Venezuela. Governo inicia ocupação temporária de 21 matadouros

O Governo venezuelano iniciou nesta sexta-feira a ocupação temporária de 21 matadouros por, alegadamente, violarem a política de "preços acordados" impostos pelo executivo, anunciou hoje o vice-presidente para a Área Económica, Tareck El Aissami.

"Iniciámos hoje a intervenção em 21 matadouros públicos e privados. Ocuparemos temporariamente, por 180 dias, prorrogáveis, os matadouros que têm violado reiteradamente a política de preços acordados", disse Tareck El Aissami, durante uma conferência de imprensa transmitida pela televisão estatal.

Segundo o vice-presidente venezuelano, a medida visa acabar com os delitos cometidos pelos donos dos matadouros, e garantir o acesso da população a derivados de carne e uma correta distribuição daqueles produtos. "Esta medida é tomada para garantir que a carne não se converta num produto de especulação e que chegue às famílias venezuelanas", explicou.

Entretanto, o Ministério Público iniciou as investigações para determinar a eventual responsabilidade dos proprietários dos matadouros no alegado aumento especulativo do preço da carne que atualmente ronda os 2.500 bolívares soberanos (25,80 euros) por quilograma.

Este preço é mais de metade do valor do novo salário mínimo anunciado na quinta-feira pelo Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fixado em 4.500 bolívares soberanos (46,46 euros).

As autoridades suspeitam que os donos dos matadouros estavam a desviar os produtos derivados de carne para intermediários, encarecendo os custos.

Também que alguns distribuidores estariam a exigir o pagamento em dólares norte-americanos aos comerciantes. Segundo Tareck El Aissami, durante a ocupação dos matadouros o Governo venezuelano assumirá a estabilidade laboral e o pagamento dos trabalhadores destes recintos.