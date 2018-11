Theresa May planeia falar com príncipe herdeiro saudita sobre assassínio de Khashoggi e situação no Iémen

A primeira-ministra britânica, Theresa May, planeia falar com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, sobre o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi e a situação no Iémen durante a cimeira do G20, que decorre esta sexta-feira e sábado em Buenos Aires.

Em declarações aos repórteres no voo para a capital argentina, May disse que tinha uma mensagem “muito clara” para transmitir. “Queremos uma investigação completa e transparente em relação ao que aconteceu e obviamente que os responsáveis sejam chamados a prestar contas”, sublinhou, referindo-se ao assassínio do colunista do jornal “The Washington Post”, crítico do príncipe herdeiro saudita.

Numa altura em que a crise humanitária no Iémen se agrava, países ocidentais pedem o fim da campanha militar liderada pelos sauditas e que foi lançada pelo príncipe Mohammed. “A solução a longo prazo para o Iémen é uma solução política. Vamos encorajar todas as partes a procurarem e trabalharem ativamente para isso”, acrescentou a chefe do Governo inglês.

Atenções voltadas para encontro entre Trump e Xi após cancelamento de reunião com Putin

Dezanove líderes das maiores economias do mundo e um representante da União Europeia reúnem-se em Buenos Aires para a cimeira do G20. Este ano, as atenções estão viradas para a reunião entre os Presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, e a possível assinatura do acordo comercial entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, que substituirá o NAFTA.

Na quinta-feira, Trump anunciou o cancelamento do encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, durante a cimeira na sequência da tensão diplomática entre a Rússia e a Ucrânia. O Presidente norte-americano escreveu no Twitter que “é melhor para todas as partes envolvidas” que o encontro não se realize, uma vez que “os navios e os marinheiros ainda não regressaram à Ucrânia”.

No domingo, autoridades russas abriram fogo sobre três navios ucranianos e detiveram as embarcações e respetivas tripulações no Estreito de Kerch, entre o Mar Negro e o Mar de Azov, ao largo da costa da Crimeia, zona anexada pela Rússia em 2014.

Merkel ausente na abertura da cimeira após aterragem de emergência

Entretanto, a chanceler alemã, Angela Merkel, não marcará presença na abertura da cimeira, após uma aterragem de emergência do seu avião oficial em Colónia, no oeste da Alemanha, esta quinta-feira.

"Não vamos prosseguir hoje a viagem" para Buenos Aires, disse a porta-voz da chancelaria, citada pela agência de notícias francesa AFP, depois de o Airbus da governante alemã ter dado meia-volta quando sobrevoava a Holanda, devido a um problema técnico.