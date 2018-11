Saída do Brasil do Acordo de Paris complicaria negociações entre UE e Mercosul

O Presidente francês, Emmanuel Macron, avisou que recusará assinar um acordo de comércio entre a União Europeia (EU) e o Mercosul se o Brasil sair do Acordo de Paris, relativo às alterações climáticas.

A posição foi assumida esta quinta-feira, após uma reunião com o Presidente da Argentina, Maurício Macri, em Buenos Aires, onde líderes mundiais se reúnem a partir desta sexta-feira para participar numa reunião do G20 (grupo das 20 economias mais industrializadas do mundo).

O Presidente francês foi questionado pela imprensa sobre o andamento das negociações entre a UE e o Mercosul (bloco económico fundado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai), em discussão há quase 20 anos.

"Como a Argentina, a França tinha limites, especialmente em questões agrícolas. Conseguimos encontrar compromissos e fizeram progressos, mas espero que essas discussões integrem todas as nossas ambições. Assumimos compromissos no âmbito do Acordo de Paris sobre o aquecimento global", disse ele.

Mas "dentro do Mercosul, uma grande mudança política ocorreu no Brasil e do lado do Mercosul uma pergunta é feita sobre o impacto que essa mudança terá", disse, referindo-se à eleição de Jair Bolsonaro (extrema-direita), que será Presidente do Brasil a partir de 1 de janeiro de 2019.

Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro sugeriu que o Brasil poderia sair do Acordo de Paris, como fizeram os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump. O futuro Presidente brasileiro também anunciou que não é um grande defensor do Mercosul ou do multilateralismo.

"Não sou a favor de assinar acordos comerciais amplos com poderes que tenham anunciado que eles não respeitarão o Acordo de Paris", advertiu Macron.

"Por uma simples razão: peço aos meus trabalhadores, aos meus agentes econômicos que façam esforços para se adaptar ao Acordo de Paris, às vezes é difícil, são sacrifícios", comentou.

"E do outro lado, se nós assinamos acordos comerciais com países que dizem abertamente que não há problema de mudança climática, que não fará esforços, nunca vamos seguir em frente. Independentemente disso, espero que possamos avançar com a Argentina, que está num caminho muito claro em questões económicas e ambientais", frisou o chefe do Estado francês.

Em dezembro de 2017, durante a cúpula da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Buenos Aires, diplomatas sul-americanos disseram que um acordo entre a União Europeia e o Mercosul era iminente. Um ano depois, o desenrolar dessa negociação ainda está em suspenso.