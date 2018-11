Queda de aeronave em São Paulo faz pelo menos dois mortos

Aparelho tinha acabado de descolar, dizem testemunhas. Caiu ao lado de um posto de gasolina, atingindo várias casas

Duas pessoas morreram e, pelo menos, 12 ficaram feridas, consequência da queda de um avião de pequeno porte, esta tarde, na zona norte de São Paulo.

O aparelho - que a TV Globo identifica como um Cessna C-210, com capacidade para transportar quatro pessoas - atingiu algumas casas junto a Campo de Marte (onde existe um aeroporto) e explodiu depois da queda. As vítimas foram confirmadas pelos bombeiros.

Segundo a “Globo”, o alerta foi recebido cerca das 16h. Parte dos feridos sofreu “queimaduras de primeiro ou segundo grau”. A notícia especifica que sete eram transeuntes que foram atingidos por objetos ou destroços do avião no momento da queda e outras cinco estavam dentro das casas atingidas.

Segundo o tenente André Elias, do Corpo de Bombeiros, “as vítimas foram socorridas conscientes, orientadas, e saíram pelo seu pé das casas. Infelizmente, dois corpos foram retirados das aeronaves, o que indica que são passageiros, não se sabe se piloto ou copiloto”.

O “Estado de S. Paulo” cita uma testemunha, segundo a qual o avião tinha acabado de descolar e caiu ao lado de um posto de gasolina, depois de fazer um “voo rasante sobre as árvores”.

Nos últimos dez anos, no Brasil, aconteceram 1.704 acidentes, de que resultaram 846 mortos, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), citado pela “Folha de São Paulo”.

A região do Campo de Marte, em concreto, foi palco de pelo menos outros seis acidentes graves, desde 1980, recorda o mesmo jornal. O mais grave aconteceu há quatro meses, quando uma aeronave caiu na pista do aeroporto - o piloto morreu e seis pessoas ficaram feridas. Anos antes, em 2016, um monomotor despenhou-se pouco depois de descolar, bateu numa casa e explodiu. As sete pessoas que seguiam a bordo morreram.