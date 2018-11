No Japão há pessoas a menos e casas a mais

Há muitas casas sem dono nas províncias, nas comunidades rurais e nas zonas suburbanas do Japão. Boa parte das pessoas deslocou-se para as grandes cidades e as casas que em tempos foram habitadas, estão agora quase ao abandono. Como resolver o problema? Dar as casas (ou pelo menos parte delas).

Estima-se que em todo o Japão 2,2 milhões de casas estejam vazias, refere o Fórum Económico Mundial. Mas porque é que há casas vazias? Além do êxodo para as áreas urbanas, não há procura. E sem procura, as casas desvalorizam-se. Também não há incentivos económicos para reconstruir ou cuidar de uma casa que, por exemplo, tenha sido herdada. E sem a autorização dos proprietários, as autoridades não podem forçar a renovação ou a demolição. Portanto, a casa pode ficar completamentamente ignorada, sobretudo se o proprietário quiser evitar pagar o imposto de uma segunda casa.

Outra das causas do problema está na mudança demográfica. Da mesma forma que no século XX a população japonesa cresceu exponencialmente (de 40 milhões de pessoas para 127 milhões), agora está a acontecer o inverso. Segundo o Fórum Económico Mundial, a continuar a tendência decrescente que ainda atualmente se regista, em 2100 vão ser cerca de 85 milhões pessoas e em 2300 vão ser 8,5 milhões de pessoas.

Em todo Japão há agora agências imobiliárias a oferecerem casas ou condições de compra muito atrativas. Quase todas as habitações precisam de obras, porque estiveram muito tempo abandonadas. Aliás, a solução encontrada não é inédita: em Itália, por exemplo, algumas casas em meios rurais já chegaram a ser vendidas por €1.