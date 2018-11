Milhares de estudantes na Australia faltaram às aulas para exigir melhores políticas ambientais

Cerca de 15 mil estudantes australianos saíram esta sexta-feira à rua para exigir ao Governo políticas eficazes de proteção ambiental. As manifestações aconteceram em pelo menos 30 cidades do país e foram dinamizadas por duas jovens de 14 anos, inspiradas no exemplo de Greta Thunberg, a rapariga sueca que em agosto começou, sozinha, uma manifestação em frente ao parlamento da Suécia.

No caso de Harriet O'Shea Carre e Milou Albrecht, as duas jovens escreveram um apelo pedindo aos colegas da escola, no estado de Vitoria, que se juntassem a elas em protesto. “Só ir à escola não está a fazer nada pela mudança climática. E não parece que os nossos políticos estejam a fazer qualquer coisa, ou pelo menos não o suficiente”, escreveram.

Ouvida pela BBC, Milou explicou: “Queremos que o Governo reconheça publicamente que as mudanças climática é uma crise. Que pare de explorar carvão, pare de fazer novas minas para o efeito, e mude para energia renovável”.

De acordo com a imprensa australiana, o protesto dos estudantes foi apoiado pelos pais e por grupos ambientalistas.

Não teve, porém, a concordância do primeiro-ministro Scott Morrison, que na segunda-feira repreendeu os planos de “ativismo” durante o horário escolar, argumentando que o seu governo está a lidar com a alterações climáticas. No Parlamento afirmou mesmo que “o que queremos nas escolas é mais aprendizagem e menos ativismo”, posição que - segundo muitos alunos - só lhes deu mais força para sairem à rua.

Durante as manifestações, vários jovens seguravam cartazes criticando o governo e o primeiro-ministro em concreto. “Eu odeio ScoMo [Scott Morrison] mais do que eu odeio escola”, lia-se num deles.

No início desta semana, a ONU disse que várias nações, entre as quais a Austrália, estão aquém dos compromissos assumidos em matéria de emissões de poluentes.