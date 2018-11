Madrid estreia plano de restrições ao tráfego no centro da cidade

A zona central de Madrid amanheceu deserta de carros, num cenário que “excedeu as expetativas” das autoridades rodoviárias, apesar de esse ser exatamente o objetivo do plano que esta sexta-feira entrou em vigor na capital espenhola, e que impõe várias restrições ao trânsito, em nome de uma melhor qualidade ambiental.

Conhecidas sob o chapéu de Madrid Central, as medidas abrangem seis bairros, num total de 472 hectares. Implicam a proibição de circulação nessas zonas de todos os veículos diesel anteriores a 2006 e a gasolina anteriores a 2000. O acesso fica reservado a carros com emissão zero de poluentes. Aos transportes públicos e aos residentes é aberta uma exceção, mas estes últimos têm até até 2025 para trocar de automóvel, passando a conduzir necessariamente um ‘poluente zero’.

O plano segue os princípios já aplicados noutras cidades, mas é mais restritivo, sendo por isso considerado pioneiro. A autarquia espera conseguir reduzir em 77% o trânsito nas áreas delimitadas, cumprindo até 2020 a meta de reduzir em 23% o dióxido de azoto em Madrid.

Cautelosos, os responsáveis pelos centros de controlo rodoviário e pelo departamento de tráfego da autarquia, assinalaram a surpresa desta sexta-feira, mas lembram que é preciso esperar para avaliar o real impacto das medidas.

O que é um facto é a diminuição de carros registada na manhã desta sexta-feira, cuja variação se situou entre 10% a 45%, consoante a zona e por comparação com a sexta-feira da semana passada, assinala o “El País”.

Primeiras conclusões? Verificou-se que a maior parte dos veículos que hoje circularam foram taxis, veículos de transporte partilhado, carrinhas de mercadoria e autocarros e “fica demonstrado que a circulação no centro da cidade não é de residentes”, diz Marta Alonso, subdiretora geral da Regulação da Circulação da Autarquia de Madrid, citada pelo mesmo jornal.

Por outro lado, assinala, a segunda conclusão é a de que os madrilenos estão muito bem informados e são bons cidadãos. Di-lo porque o plano prevê um funcionamento inicial de quatro meses livre de sanções. Só a partir de março do próximo ano é que começarão a ser passadas multas aos condutores que violem as restrições em vigor.

O sucesso ou percalços da iniciativa poderão lançar pistas ou ajudar a rever planos já lançados noutras capitais. Recorde-se que, desde o final de 2016, os presidentes das câmaras de Paris, Atenas e México anunciaram também a intenção de impedir a circulação nas suas estradas de veículos com motores a gasóleo, estabelecendo 2025 como meta para a implementação da medida. E já em Maio, Hamburgo tornou-se a primeira cidade alemã a proibir os carros a gasóleo mais antigos de circular em duas das suas principais vias.

Em Lisboa vigoram restrições à circulação há seis anos e meio, com a proibição de carros antigos na chamada ZER – Zona de Emissões Reduzidas. O principal reparo à decisão tem sido a falta de real fiscalização, o que compromete os resultados pretendidos.