Igreja na Holanda mantém serviço religioso há mais de um mês para proteger família de deportação

Uma igreja em Haia, na Holanda, está a realizar um serviço contínuo há mais de 800 horas para proteger uma família arménia da deportação. Segundo a lei holandesa, a polícia não está autorizada a entrar numa igreja enquanto decorre um serviço religioso. Por isso, há mais de um mês que centenas de pastores e voluntários de todo o país se juntam para manter o serviço 24 horas por dia, sete dias por semana.

O presidente do Conselho Geral dos Ministros Protestantes da Holanda, Theo Hettema, garantiu à CNN que o serviço continuará “enquanto for necessário”.

A família Tamrazyan, que inclui três crianças, fugiu da Arménia e estava a viver na Holanda desde abril de 2010 enquanto o seu pedido de asilo político era analisado. No entanto, o caso foi rejeitado e a família foi instruída a deixar o país.

Iniciativa começou com corta-e-cola de 10 anos de liturgias

O plano para evitar a ordem de deportação foi concebido em segredo. Axel Wicke, da igreja e centro comunitário de Bethal, onde o serviço decorre, revelou ao canal de televisão norte-americano que poucas pessoas conheciam o plano inicial para que a família, que está hospedada em instalações da igreja, não fosse posta em perigo.

“Eu tinha copiado e colado as liturgias dos últimos 10 anos num documento enorme, e nós simplesmente cantámos e rezámos a partir daí, até encontrarmos outros pastores que assumiram o controlo”, explicou. Apesar de a polícia não estar no exterior, a igreja está a ser monitorizada “mais de perto do que o habitual”, garantiu.

Um porta-voz do Ministério holandês das migrações disse que o Governo pode intervir em casos que envolvam “circunstâncias muito específicas, excecionais e urgentes”. “Fatores como um longo período de residência na Holanda e matrícula no sistema de ensino holandês não são circunstâncias suficientemente excecionais”, precisou.