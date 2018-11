Hungria. Mais de 400 órgãos de informação detidos por fundação dirigida por próximos de Orbán

Centenas de meios de comunicação privados da Hungria foram incorporados numa holding dirigida por pessoas próximas do primeiro-ministro, Viktor Orbán. Em anúncios coordenados na quarta-feira, os proprietários dos media declararam a transferência de – ou a intenção de transferir – mais de 400 sites de notícias, jornais, canais de televisão e estações de rádio para a Fundação de Imprensa e Media da Europa Central.

Segundo o jornal “The New York Times”, o presidente da fundação, criada em agosto, é um antigo deputado do partido de Orbán e os dois outros membros do conselho de administração são o advogado pessoal do primeiro-ministro e o chefe de um grupo de investigação que apoia Orbán.

Se for aprovado pelas autoridades reguladoras do país, que são lideradas por um responsável nomeado pelo primeiro-ministro, o negócio colocará a maioria dos principais media privados sob o controlo de uma entidade única e favorável ao Estado. Trata-se de um negócio sem precedentes no seio da União Europeia, de acordo com a organização não-governamental Freedom House, que analisa a liberdade de imprensa no mundo.

Mais de meio milhar de órgãos de informação pró-Governo

O negócio é, em grande medida, simbólico, uma vez que os media transferidos já são altamente favoráveis a Orbán. Os media húngaros começam “a assemelhar-se aos media estatais sob o comunismo por causa do nível de controlo e consolidação”, avalia o diretor de investigação da Freedom House para a Europa e Eurásia, Zselyke Csaky.

Atualmente, mais de 500 órgãos de informação assumem uma posição pró-Governo, em comparação com apenas 31 em 2015, revela o Atlatszo, um dos poucos sites de notícias na Hungria que permanecem privados. Com a consolidação de Orbán no poder, os media públicos tornaram-se caixas de ressonância do Executivo e raramente dão voz à oposição.

Num email enviado ao “New York Times”, Miklos Szantho, um dos membros do conselho de administração da fundação, disse que, embora o grupo tenha uma agenda inegavelmente de direita, é uma entidade independente e privada que trabalhará para criar um ambiente “equilibrado” nos media húngaros, combatendo as notícias falsas e o politicamente correto.