Homens russos entre os 16 e os 60 anos proibidos de entrar na Ucrânia

A Ucrânia proibiu homens russos entre os 16 e os 60 anos de entrarem no país. A informação foi divulgada esta sexta-feira pelo chefe do serviço de fronteiras, Petro Tsygykal, citado pela agência de notícias Reuters.

Trata-se da mais recente escalada na tensão diplomática entre a Ucrânia e a Rússia depois de, no último domingo, autoridades russas terem aberto fogo sobre três navios ucranianos e detido as embarcações e respetivas tripulações no Estreito de Kerch, entre o Mar Negro e o Mar de Azov, ao largo da costa da Crimeia, zona anexada pela Rússia em 2014.

Na quinta-feira, Donald Trump anunciou o cancelamento do encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, durante a cimeira do G20 em Buenos Aires. O Presidente norte-americano escreveu no Twitter que “é melhor para todas as partes envolvidas” que o encontro não se realize, uma vez que “os navios e os marinheiros ainda não regressaram à Ucrânia”.

Troca de acusações e pedido de proteção à NATO

Em entrevista ao jornal alemão “Bild”, o Presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, pediu à NATO que enviasse navios para ajudar o país e garantir a segurança.

Na quarta-feira, o Presidente russo acusara Poroshenko de ter criado a “provocação” naval para aumentar os seus baixos índices de aprovação antes das eleições de março do próximo ano. Logo na segunda-feira, um dia após o confronto, o Presidente da Ucrânia aplicou a lei marcial nas regiões fronteiriças do país durante 30 dias.

No mesmo dia, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, pediu à Rússia que libertasse os três navios e os 24 tripulantes e disse que Moscovo deveria perceber as “consequências das suas ações”. A Aliança Atlântica continuará a disponibilizar “apoio político e prático” à Ucrânia, que é um país parceiro da NATO, garantiu.