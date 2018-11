Grupo de migrantes entram em greve de fome em Tijuana. “Porque é que nos tratam assim se não queremos causar problemas?”

Um grupo - dos milhares de migrantes da América Central que pretendem chegar à América- , que está, neste momento, a viver em abrigos improvisados junto à fronteira do México com os EUA, enquanto aguarda a sua vez de pedir asilo, decretou uma greve de fome de três dias em protesto contra a ação da polícia mexicana, que tem imposto restrições à circulação dos migrantes.

“O que a polícia está a fazer é injusto. A verdade é que estamos a lutar pelos nossos direitos”, afirmou o jovem hondurenho Gerson Madrid que começou a sua jornada em direção aos EUA no início de outubro e que também está agora em greve de fome. “Porque é que os polícias nos tratam assim se não queremos, de modo algum, causar problemas nem a eles nem à população mexicana?”, questionou, citado pela agência de notícias Reuters.

Vários membros das caravanas que partiram sobretudo das Honduras e de El Salvador têm dormido ao ar livre, deitados sobre o solo frio, ou em esteiras de palha dentro de um abrigo a rebentar pelas costuras, desde que chegaram há três semanas à cidade de Tijuana, que faz fronteira com os EUA. Alguns têm apresentado sintomas de gripe e de outras doenças, diz a Reuters, citando um membro das autoridades de saúde que não quis identificar-se por não ser suposto falar à comunicação social. No total, foram já deportados 98 migrantes que, segundo as autoridades mexicanas, tentaram alegadamente romper o cerco da Polícia Federal em Tijuana.

Na quinta-feira, vários migrantes foram levados em autocarros para um outro abrigo, segundo ordens das autoridades. A comissão de direitos humanos do México assegurou que as novas instalações são maiores (o antigo abrigo só tinha capacidade para acolher cerca de duas mil pessoas) e também garantiu que tudo fará para que ninguém volte a dormir ao relento. O tempo que irão permanecer nestas condições, à espera de poder submeter os seus pedidos de asilo, não é certo, mas espera-se que seja um período bastante prolongado, de vários meses.

Recebidos com gás lacrimogéneo

No domingo, 42 migrantes tentaram alegadamente forçar a sua entrada na Califórnia e foram detidos do lado norte-americano da fronteira com o México. Outros, arriscando a mesma iniciativa, foram repelidos com gás lacrimogéneo. O incidente levou ao encerramento, pelos EUA, do posto fronteiriço de San Ysidro. O recurso àquele gás suscitou várias críticas mas Donald Trump já prometeu que autorizará de novo o seu uso caso os migrantes “ataquem” os guardas norte-americanos.

Os Governos mexicano e americano continuam sem se entender no que diz respeito à definição de uma estratégia para lidar com a situação. Também no domingo, Trump esclareceu no Twitter que o México vai basicamente funcionar como uma sala de espera para os migrantes enquanto os seus pedidos de asilo são processados nos EUA. As autoridades mexicanas continuam a salientar, no entanto, que ainda não houve qualquer acordo com o país vizinho.

Segundo o site “Politico”, a greve de fome anunciada poderá colocar alguma pressão sobre Andrés López Obrador, que este sábado se apresenta formalmente como o novo Presidente do México. Tanto Kirstjen Nielsen, secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA, como Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, devem encontrar-se em breve com a nova administração mexicana, incluindo com o futuro ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, na tentativa de acordar finalmente um plano.