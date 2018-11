Grupo de Direitos Humanos diz ter encontrado “base sólida” de provas do crime de genocídio contra os rohingya

Um grupo de Direitos Humanos que investigou as atrocidades cometidas contra os rohingya – a pedido do Departamento do Estado norte-americano – diz ter encontrado uma base sólida de provas do crime de genocídio contra aquela minoria étnica em Myanmar (antiga Birmânia).

Também um relatório do Grupo de Política e Legislação Internacional, de Washington, que vai ser divulgado na segunda-feira irá confirmar a existência de indícios de crimes de guerra e crimes contra a Humanidade contra a minoria muçulmana, avança a Reuters.

Esta confirmação da existência de provas surge depois de as Nações Unidas (ONU) terem divulgado em setembro um relatório que condenava a ação do exército de Myanmar contra os rohingyas, sublinhando que estava em causa o crime de genocídio.

A ONU e várias organizações de Direitos Humanos têm denunciado aquilo que consideram ser uma “limpeza étnica”. Os membros da minoria rohingya são vítimas de tiroteios, incêndios, violações e outros tipos de agressões. Milhares de membros desta minoria foram obrigados ao exílio no Bangladesh. A líder do governo civil de Myanmar, Suu Kyi, e o Exército birmanês negam, contudo, tais abusos.

No passado dia 27 de setembro, o Conselho de Direitos Humanos da ONU anunciou a criação de uma equipa especial para reunir provas sobre os crimes cometidos contra a comunidade royingya, após a divulgação de um relatório que defendia que os principais generais do país deviam ser julgados a nível internacional face a acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

O processo de repatriação dos membros da comunidade royingya, que se encontram em campos de refugiados no Bangladesh, estava previsto arrancar em meados de novembro, mas a falta de voluntários levou ao seu adiamento.