Descobertas oito múmias e outros tesouros no Egito

O Governo do Egito anunciou que arqueólogos descobriram um túmulo faraónico do século XIII a.C. em Luxor com as múmias de um religioso e da sua mulher

EPA Uma equipa de arqueólogos descobriu oito múmias dentro de um túmulo de calcário próximo do Vale dos Reis de Luxor, no Egito. Segundo o Ministério de Antiguidades do Egito, esses sarcófagos contêm desenhos de figuras humanas pintadas à mão e estão situadas perto da pirâmide do Rei Amenemhat II, na Necrópole de Dahshur, próximo das Grandes Pirâmides de Gizé. O Governo do Egito anunciou que arqueólogos descobriram um túmulo faraónico do século XIII a.C. em Luxor com as múmias de um religioso e da sua mulher. O ministro das Antiguidades, Khaled el-Anani, disse que o túmulo contém sarcófagos decorativos, mil estatuetas e outros tesouros. O túmulo, localizado na margem ocidental do Nilo, perto do Vale dos Reis, também contém vários quadros da realeza faraónica. O Egito tem vindo a publicitar novas descobertas históricas com o objetivo de reanimar o sector turístico, que ainda está a recuperar da turbulência ocorrida após as revoltas da Primavera Árabe, em 2011, que derrubou o ditador de longa data Hosni Mubarak. No ano passado, o país registou um aumento de 55,1% no número de turistas estrangeiros recebidos ao longo do ano, apresentando um elevado potencial de crescimento, de acordo com um relatório da ONU.