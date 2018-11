Cinco mortos e 32 feridos em acidente rodoviário em Hong Kong

De acordo com o superintendente da polícia de Hong Kong, Michael Yip Su-ming, o motorista do autocarro envolvido no acidente, de 62 anos, trabalhava em turnos de 12 horas há três dias seguidos

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 32 ficaram feridas na sequência de um acidente entre um táxi e um autocarro que seguia em direção ao aeroporto de Hong Kong, informou hoje o jornal "South China Morning Post". "Três pessoas morreram no local, enquanto outras duas, incluindo o taxista, faleceram no hospital", disse um porta-voz da polícia, citado pelo jornal. Há ainda uma pessoa em estado crítico e dois feridos em estado grave, indicou a mesma fonte. O acidente ocorreu por volta das 4h54 (20h54 de quinta-feira, em Lisboa). De acordo com o superintendente da polícia de Hong Kong, Michael Yip Su-ming, o motorista do autocarro, de 62 anos, trabalhava em turnos de 12 horas há três dias seguidos. "Turnos normais para a empresa", de acordo com o presidente da companhia Kwun Chung Bus, Wong Leung-pak, à qual pertencia o autocarro. "O último dia de folga foi em 27 de novembro [terça-feira], desde então trabalhava das 7h às 19h. O horário de trabalho é bastante longo", realçou o superintendente Yip. "Quando o acidente aconteceu, já havia trabalhado 10 horas, talvez tivesse trabalhado demasiado (...) ou estava exausto ... É uma das hipóteses da investigação", acrescentou o porta-voz da polícia. Segundo fontes policiais, os passageiros eram funcionários de cinco empresas que oferecem serviços para o aeroporto de Hong Kong e para a companhia aérea Cathay Pacific.