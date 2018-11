Agressão a jovem sírio numa escola britânica gera onda de solidariedade

Campanha online angariou só num dia 145 mil euros para ajudar a família de Jamal, um jovem sírio que foi vítima de bullying e agressões numa escola de Huddersfield

Um adolescente refugiado sírio foi alvo de bullying e agressões numa escola na cidade britânica de Huddersfield, motivando protestos e uma onda de solidariedade no Reino Unido. O incidente – que ocorreu no passado dia 25 de outubro na Almondbury Community School – foi filmado por colegas e posteriormente divulgado nas redes sociais.

São imagens de extrema violência. Jamal, de 15 anos, é empurrado contra o chão por outros adolescentes, batendo com a cabeça enquanto é pontapeado e molhado com água. Um dos agressores chega mesmo a ameaçar afogar o jovem sírio.

As imagens tornaram-se rapidamente virais, dando origem a sentimentos de consternação e várias ações de solidariedade. Esta quinta-feira, cerca de 30 manifestantes juntaram-se em protesto contra o episódio de agressão frente à escola em Huddersfield.

Quatro membros da Aliança da Comunidade Paquistanesa local reuniram-se com a direção da escola, com o objetivo de alertar para situações deste tipo. “Foi um encontro muito produtivo. Claramente quando alguém chega da Síria, fugindo do regime de Assad, para um lugar como este e é tratado desta forma, este é um problema a resolver”, afirmou o imã Mohammed Pandor, citado pela Sky News.

Segundo o imã, o “mundo inteiro está de olhos postos” no Reino Unido. “Não aceitamos este tipo de comportamento independentemente de a vítima ser muçulmana ou não”, insistiu.

Angariados 145 mil euros em 24 horas

Entretanto, uma campanha de angariação de fundos online alcançou num só dia 145 mil euros (130 mil libras) para ajudar a família de Jamal. O jovem sírio agradeceu o apoio dos britânicos, mas disse que não quer voltar àquela escola.

“Acordo durante a noite e começo a chorar a pensar no que aconteceu. Os meus colegas pensam que eu sou diferente. Não me sinto seguro naquela escola”, afirmou Jamal em entrevista ao “Guardian”.

Esta não foi a primeira vez que o jovem sírio foi alvo de uma agressão por colegas – no início de outubro sofreu um ferimento no pulso. A irmã de Jamal também teve um problema na mesma escola, quando um grupo de colegas lhe tentou tirar há pouco tempo a hijab.

Um aluno envolvido na agressão teve que se apresentar perante um tribunal de jovens. Outros três suspeitos foram também ouvidos pelas autoridades, mas o caso está neste momento a ser tratado ao nível da comunidade escolar.